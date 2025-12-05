La charla crucial entre Maxi López y Wanda Nara que marcó un antes y un después en su relación: "Me dijo..."
Maxi López y Wanda Nara tuvieron una conversación a solas que terminó siendo mucho más que un simple intercambio. Hubo sinceridad y un acuerdo tácito de dejar atrás lo que ya no suma. Y fue en ese momento cuando algo empezó a cambiar.
5 dic 2025, 18:34
Maxi López se encuentra volando rumbo a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, en un momento decisivo para ambos: la recta final del embarazo. El exfutbolista no quiso esperar más y organizó el viaje para acompañarla en las últimas semanas previas al nacimiento de su segundo hijo juntos, previsto para enero de 2026.
Antes de emprender el viaje, conversó durante unos minutos con Intrusos (América TV), donde compartió cuáles son las sensaciones que lo atraviesan a horas de reencontrarse con su pareja y poder acompañarla en el día a día tras algunas semanas alejado debido a las grabaciones en MasterChef Celebrity (Telefe).
Durante la charla, también le preguntaron por el vínculo actual con Wanda Nara, en un momento de su vida que, según él mismo dejó entrever, lo encuentra en equilibrio y con una mirada mucho más serena sobre su pasado conflictivo.
Tras abrirse sobre su presente familiar, Maxi repasó cómo llegó a este momento de mayor calma con su expareja. Primero destacó el camino recorrido y la evolución del vínculo: "Hubo un proceso largo con Wanda, pasamos por muchos momentos. Maduramos, dejamos atrás todas las diferencias y era algo que yo ya estaba buscando hace mucho tiempo. Hace años que buscaba la tranquilidad para darle estabilidad a los chicos. Nos costó mucho".
Luego se permitió ir un poco más profundo, aunque sin dar detalles, al recordar situaciones del pasado. "Yo viví muchas cosas y sé muchas cosas que no quiero contar porque no quiero volver atrás. Quizás si algún día Wanda decide y lo habla es una decisión de ella. Icardi puede haber hecho un montón de cosas, pero hay un motivo para eso y no lo sabemos más que nosotros dos", expresó, dejando entrever tensiones y episodios que eligió no revivir.
Cómo fue la charla que Maxi López tuvo con Wanda Nara
Maxi López retomó la importancia de mirar hacia adelante y evitar abrir viejas heridas con Wanda Nara. Aun así, marcó una postura clara sobre su rol como padre: "Hay que tener un ámbito de tranquilidad para que los chicos estén relajados y bien. Hablo por mí, porque para mí los chicos son lo más importante".
En continuidad con su relato, el exfutbolista remarcó que el giro en la relación con la empresaria llegó a partir de un momento de honestidad absoluta entre ambos. Según explicó, la charla que mantuvieron apenas él pisó suelo argentino funcionó como un antes y un después: un encuentro maduro, directo y sin las tensiones que durante años se amplificaron en los medios.
"Wanda me dijo que necesitaba que tengamos buena relación, que estemos más cerca y que trabajemos para los chicos. Era lo que yo quería hace tiempo", reveló el planteo que recibió por parte de Nara y que terminó siendo clave para acercar posturas.
Para el exfutbolista, esa conversación fue determinante para empezar a recomponer la dinámica familiar y darles a sus hijos un clima de paz que, asegura, perciben y valoran. También dejó en claro que ese acercamiento no ocurrió de un día para otro, sino que era algo que venía esperando desde hacía “mucho tiempo”.
Se reservan para ellos las palabras exactas y el contenido de esa charla, así como qué tan determinante resultó en su relación.