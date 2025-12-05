La charla crucial entre Maxi López y Wanda Nara que marcó un antes y un después en su relación: "Me dijo..."

Luego se permitió ir un poco más profundo, aunque sin dar detalles, al recordar situaciones del pasado. "Yo viví muchas cosas y sé muchas cosas que no quiero contar porque no quiero volver atrás. Quizás si algún día Wanda decide y lo habla es una decisión de ella. Icardi puede haber hecho un montón de cosas, pero hay un motivo para eso y no lo sabemos más que nosotros dos", expresó, dejando entrever tensiones y episodios que eligió no revivir.

Embed

Cómo fue la charla que Maxi López tuvo con Wanda Nara

Maxi López retomó la importancia de mirar hacia adelante y evitar abrir viejas heridas con Wanda Nara. Aun así, marcó una postura clara sobre su rol como padre: "Hay que tener un ámbito de tranquilidad para que los chicos estén relajados y bien. Hablo por mí, porque para mí los chicos son lo más importante".

En continuidad con su relato, el exfutbolista remarcó que el giro en la relación con la empresaria llegó a partir de un momento de honestidad absoluta entre ambos. Según explicó, la charla que mantuvieron apenas él pisó suelo argentino funcionó como un antes y un después: un encuentro maduro, directo y sin las tensiones que durante años se amplificaron en los medios.

"Wanda me dijo que necesitaba que tengamos buena relación, que estemos más cerca y que trabajemos para los chicos. Era lo que yo quería hace tiempo", reveló el planteo que recibió por parte de Nara y que terminó siendo clave para acercar posturas.

Para el exfutbolista, esa conversación fue determinante para empezar a recomponer la dinámica familiar y darles a sus hijos un clima de paz que, asegura, perciben y valoran. También dejó en claro que ese acercamiento no ocurrió de un día para otro, sino que era algo que venía esperando desde hacía “mucho tiempo”.

Se reservan para ellos las palabras exactas y el contenido de esa charla, así como qué tan determinante resultó en su relación.