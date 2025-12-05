Mundial 2026: Los "grupos de la muerte" de los que zafó la Scaloneta

Inglaterra

Mbappé y los "Bleus" contra Halland y el "cuco" Noruega

Seguramente, cuando salió el nombre de Noruega, en el bombo 3 como rival de Francia, el técnico Didier Deschamps debe haber quedado preocupado. Pero además, le tocó Senegal, uno de los mejores equipos de África. Solo el cuarto equipo parece un respiro. Es el que saldrá del repechaje entre Bolivia, Surinam y el ganador definirá una plaza con Irak.

Francia fue campeón mundial en 2018 y en el 2022 no pudo repetir porque chocó con la Scaloneta. El equipo de Messi jugó un partidazo (revancha de la eliminación ante "les Bleus" en 2018) y en los penales, el Dibu Martinez brilló como nunca. Solo la Scaloneta pudo evitar que Mbappé, quien convirtió 3 goles en el partido y un penal en la definición, no pudiera levantar la copa.

Pero llega Noruega, el rival a quien nadie quiere enfrentar. En la eliminatoria europea humilló a Italia. Le ganó los dos partidos, el último con goleada en Milán y lo mandó a repechaje. Comandados por el temible goleador Erling Haaland, estrella en el Manchester City de Inglaterra. Solo él, lleva en esta temporada (2025/2026) 32 goles en 20 partidos (Noruega y el City). En Noruega es el máximo goleador del país con 53 tantos en 47 partidos. Y tiene solo 25 años.

Senegal, representante africano, es uno de los animadores de ese continente en los últimos mundiales. Será la cuarta participación en mundiales, tercera consecutiva. Para peor para Francia, en el mundial de 2002 dieron un campanazo. Inauguraron el mundial de Corea-Japón y pese a ser su primera aparición, derrotaron a los galos, campeones mundiales por 1 a 0. Figuras como Sadio Mané o Kalidou Koulibaly y el arquero Mendy, le dan apoyo a las jóvenes promesas, Pape Matar Sarr y Ismaïla Sarr.

Para quien llegue por el repechaje, (Surinam, Bolivia o Irak) todo será cuesta arriba. Será un grupo de la muerte de a tres, en los que ni Francia, ni Noruega ni Senegal podrán descuidarse.

Modric y Kudus Modric y Kudus, las figuras de Croacia y Ghana, para arruinarle los planes a Inglaterra, uno de los candidatos. (Foto: A24.com)

Los inventores del fútbol, con un cuadro difícil como Francia

Como dijo en la ceremonia del sorteo el presidente Donald Trump, no hay otro deporte en el mundo como el fútbol, el genial invento de los ingleses. Sin embargo, los creadores de este juego que paraliza al mundo cada 4 años solo ganaron un mundial (el que organizaron en 1966 con un gol ilegítimo) y nunca pudieron ganar la Copa Europea.

Llevan décadas siendo candidatos, pero a la hora de la verdad, no llegan nunca a las finales. En el último mundial, jugaron un gran partido contra Francia. Pero su capitán y figura, Harry Kane, erró un penal y los galos los dejaron en el camino. Ahora, con 32 años, el goleador y titular indiscutido de la selección inglesa quiere revancha. Pero el sorteo en Washington le puso escollos desde el inicio.

Comparten el grupo L con otro "cuco" permanente: Croacia. El equipo croata es un animador fijo en los mundiales. Casi elimina a Francia en el 98 en una semifinal épica en tierra gala. Nos bailó a nosotros en Rusia 2018 en la fase de grupos y llegó hasta la final. De nuevo, postergados por Francia. Eran el "rival a evitar" en Qatar y justo se cruzó con la Argentina. En uno de los mejores partidos de Messi y la Scaloneta, lo borraron con un contundente 3 a 0. Pero ahora, renovado, clasificó con facilidad en su grupo de la eliminatoria europea.

Su líder, es el veteranísimo crack, Luka Modric. El 14 de noviembre de 2025, con 40 años, celebró la clasificación de Croacia al Mundial 2026 tras la victoria 3-1 sobre las Islas Feroe. Eso marcará su quinto Mundial con la selección.

También, como a Francia, lo espera a Inglaterra otro duro equipo africano. Ghana debutó en un Mundial en Alemania 2006. Hasta ahora, cuenta con 5 apariciones en Copas del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2022 .En las últimas eliminatorias africanas para el Mundial 2026, Ghana se aseguró la plaza tras vencer 1-0 a Comoras.

La mejor campaña de Ghana ocurrió en el Mundial 2010 realizado en Sudáfrica: llegó hasta los cuartos de final. Perdió en otro partidazo para la historia frente a Uruguay, por penales. Abreu, el "loco", marcó la definición al picar un tiro penal como Panenka. Esta edición de las "estrellas negras" (porque tienen una gran estrella negra en su escudo) son:

Asamoah Gyan — Es el máximo goleador de Ghana en Mundiales, ya retirado, dejó paso a

Andre Ayew / Jordan Ayew. Miembros de una generación más reciente con experiencia internacional y a

Mohammed Kudus, quien le dio el gol para clasificar al mundial 2026.

El grupo lo cierra Panamá, otro de la Concacaf, como los organizadores. Es el más débil del grupo. Contra ellos, los otros tres se jugarán pasar a la ronda siguiente o acumular goles para clasificar entre los mejores terceros.

El mundial ya se sorteó y tiene sus grupos. Para Francia e Inglaterra, el desafío es enorme. No lo comparten, pero cada uno tiene su propio "grupo de la muerte".