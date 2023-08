Un latido de esperanza: la mejor noticia para Benicio tras una larga lucha por conseguir un corazón

"Muchos niños y esperan y a veces no llegan, y lo nuestro fue inesperado", se emociona esta madre luchadora y añade, "estábamos en casa, nos dijeron que había un posible donante ya que es todo un proceso en cuánto al estado del órgano y los consentimientos del otro lado y hay un protocolo muy importante".

"Vinimos al hospital con mucha prudencia porque podía no ser compatible, es un corazón que va por compatibilidad en un montón de criterios: de tamaño, grupo y factor sanguíneo y muchos más. Gracias a Dios lo era y en tres horas Beni estaba en quirófano", detalla.

"Tuvo un post quirúrgico bravísimo en el que le tuvieron que hacer, incluso, diálisis, y hoy sigue adelante, internado, con algunas cuestiones que irán mejorando", detalla sobre el estado actual del niño a quien le quedan "unos días largos en el hospital pero no ve la hora de llegar a casa".

Cómo comienza la historia de Benicio

"La historia de Beni comienza cuando en una ecografía cardiofetal los doctores ven algo que les llama la atención. Después de unas semanas, en un lugar de alta complejidad, hicimos un estudio más preciso y ahí se confirmó el diagnóstico: síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. En pocas palabras, la parte izquierda del ventrículo de Beni no se desarrolló y para poder funcionar el corazón necesita dos ventrículos", explica Victoria sobre cómo se enteró de la enfermedad del niño.

Allí comenzó el difícil camino para este pequeño que debió afrontar a una serie de cirugías paliativas que "le daban vida".

Pasó por ocho quirófanos, tres de esas operaciones fueron a corazón abierto "con todas las dificultades que ello implica", y la esperanza era que en la última de ellas se observen avances en su función ventricular.

Hasta el trasplante, Beni tomaba seis medicaciones y tenía nueve profesionales a cargo por si difícil situación médica.

image.png

Mientras esperaban el milagro, Beni y su familia se alzaron con una bandera para concientizar sobre la donación pediátrica, una bandera que continuarán elevando porque "la historia de Beni es la de muchos otros". "Es algo de lo que se debe hablar y no debe ser un tema tabú. Nunca sabemos cuándo podemos estar del otro lado y como familia buscamos que se hable. Donar órganos es un acto de amor enorme".

Bajo el lema "Un corazón para Beni", desde la cuenta de Instagram @xamorabeni la familia busca concientizar para que su mensaje llegue a todo el mundo. "La donación pediátrica es un tema muy sensible y de ello no se habla. Y de lo que no se habla, no existe", reflexiona la mamá de este guerrero y añade que no sólo su hijo pasa por una situación tal, "son muchos niños los que están en esta situación, unos 190, que esperan diferentes órganos y presentan distinta gravedad. Son niños que necesitan esa segunda oportunidad".

“Es difícil que una persona que pierde a un ser querido piense en la donación. Es complicado tomar la decisión en el momento y es por ello que buscamos concientizar para que se conozca, y no sea algo que tome de sorpresa a nadie ante una desgracia de la vida”, precisó Victoria.

image.png

Sobre cómo manejó la "espera que desespera", tal como la define, la mamá de Beni aseguró que fue "súper angustiante".

"A la noche era el peor momento, porque uno está pensando que te va a sonar el teléfono y va a llegar el corazón que le salve la vida a tu hijo. Pero para que suene el teléfono tiene existir el otro lado, esos padres que en un momento tan doloroso le digan sí a la posibilidad de que esa vida pueda continuar en otro niño. Es muy difícil. Es ir contrarreloj todo el tiempo, y no sabés cuándo el reloj se va a detener", sumó.

Con la emoción de que Beni haya conseguido ese corazoncito que le cambiará la vida, Victoria se propone que todas las causas sean cada vez más escuchadas, y propone llevar a todos a la reflexión y entender que "el amor no muere, el amor se multiplica. Queremos llegar a miles de hogares y construir juntos una sociedad con más empatía, una sociedad donante”, cierra Victoria.