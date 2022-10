"En ese momento estaba abocado a controlar la agudeza visual de los pacientes que atendía y observé que los que utilizaban pilocarpina eran los más beneficiados. Allí vi la posibilidad de prevenir estos disturbios incurables y ver un poco de alegría en sus rostros", recordó González Santos a A24.com.

Ahora, en noviembre del 2021, la FDA (Administración de Fármacos y Alimentos de EE. UU.) aprobó la pilocarpina (droga con la que experimentó el doctor González).

Vision vista pixabay (1).jpg El doctor González Santos recorrió el camino para allanar un nuevo tratamiento que permita evitar el deterioro de la visión por presbicia. (Foto: Pixabay)

¿De qué hablamos cuando nos referimos a presbicia?

Se trata de un defecto visual que se manifiesta después de los 40 años en la gran mayoría de las personas por dificultad creciente en la capacidad de enfocar objetos próximos. En el caso de la hipermetropía, es una enfermedad hereditaria del desarrollo del globo ocular que suele manifestarse antes de los 40 años por dificultad progresiva en la capacidad de enfocar objetos, tanto próximos como lejanos.

Para ambos padecimientos suele recomendarse el uso de anteojos. A medida que progresa el deterioro, debe aumentarse el poder de las lentes. Hoy en día, los principales responsables del incremento de la dependencia del uso de anteojos son el consumo de drogas, psicofármacos, miorrelajantes y el uso de pantallas.

Actualmente, existen tratamientos quirúrgicos muy efectivos para tratar la hipermetropía y la presbicia con láser y con implantes de lentes intraoculares.

No obstante, no todas las personas son aptas para estos tratamientos o no desean someterse a prácticas invasivas. Como opción igualmente beneficiosa, pueden utilizar medicamentos en forma de gotas con menos riesgos.

lagleyze interior nota.jpg

La historia innovadora del doctor González Santos

El doctor Alejandro González Santos es médico oftalmólogo dedicado a la prevención de problemas visuales y ha trabajado por más de 30 años en la investigación y desarrollo de tratamientos médicos para la presbicia y la hipermetropía.

Comenzó a investigar sobre el uso de gotas para tratar esas enfermedades años antes de utilizar implantes intraoculares y láser, por lo que cuenta con una gran experiencia que comenzó a partir de su carrera hospitalaria en el Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze.

Allí se dedicó al cuidado y seguimiento de las personas tratadas por glaucoma y realizó estudios de la agudeza visual con diversos medicamentos para esa enfermedad, llegando a la conclusión de que quienes reciben un principio activo denominado pilocarpina son los más favorecidos en la agudeza visual de cerca.

Años de observación le llevaron a concluir que la pilocarpina no solo se puede utilizar para el tratamiento del glaucoma, sino también para el tratamiento de otras enfermedades como primera opción. Sus pacientes son pioneros en tratar la presbicia o hipermetropía con gotas que han probado su efectividad y tolerancia a largo plazo tras haber sido utilizadas por varias décadas. La evidencia es la mejora de la calidad de visión y de vida envidiada por todos aquellos que son dependientes del uso de los anteojos para poder realizar sus tareas habituales.

Vision vista pixabay (2).jpg La droga con la que innovó el doctor González Santos es la pilocarpina. (Foto: Pixabay)

La práctica comenzó a difundirse y a aplicarse en muchas ciudades de la Argentina. Al tratamiento medicamentoso de la presbicia se lo ha reconocido mundialmente como el "tratamiento argentino" por ser el primer país donde se lo aplicó ampliamente. La oftalmología argentina es pionera en la investigación de estos tratamientos y experta en su aplicación personalizada.

En EEUU, un laboratorio reconocido ha obtenido recientemente la aprobación por parte de la FDA para la comercialización del primer tratamiento medicamentoso para la presbicia. Otros laboratorios están trabajando con el mismo objetivo, por lo que es de esperar que en los próximos años se pueda contar con varios medicamentos para prevenir y solucionar los problemas de la visión.

"Sentí tranquilidad interior y un gran reconocimiento y agradecimiento para con decenas de pacientes que fueron los pioneros que con coraje desafiaron la idea de que la presbicia es sinónimo de envejecimiento y que así debe ser aceptada", resaltó a A24.com el reconocido oftalmólogo.

"Cuidar la salud visual de mis pacientes es mi mayor compromiso, así como también la prevención de la discapacidad visual es mi objetivo profesional primordial", concluyó.