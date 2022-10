Gran Hermano 2022: el problema de salud que afecta a Tomás Holder

La mujer reveló que el muchacho ocultó un dato sensible de su vida. "Él tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no. La obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a buscar cómo hacer, empezó a entrenar y a entrenar. Aparte le hacían bullying por lo flaquito, y entrenando no se le nota la diferencia del pecho", relató.

tomas holder 1.jpeg

Por último, Giselle mencionó que Tomás todavía no se recupera del aislamiento. "Todavía no cayó en la realidad, está muy nervioso, le veía que está respirando por la boca, me daba cuenta de que estaba saturadísimo y que no iba a poder seguir sosteniendo el personaje", cerró.

Tremendo mensaje de Locho Loccisano tras la eliminación de Tomás Holder de Gran Hermano 2022

Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, luego de una semana de convivencia en la casa más famosa del país.

El joven no logró convencer con su estrategia en el juego, forjó malas alianzas y se ganó la desaprobación del público. Por esas razones, anoche tuvo que dejar el programa. Agustín y Marcos fueron los vencedores.

En su cuenta de Twitter, Locho Loccisano sorprendió con una opinión tajante sobre la performance de Holder durante su corta estadía en Gran Hermano 2022.

"El claro ejemplo de los que creen que se comen el mundo y el mismo mundo se los termina comiendo", fue el análisis del jurado de Canta Conmigo Ahora sobre cómo se comportó el ex GH en la casa.