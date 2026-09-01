En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Máximo Kirchner
ANIVERSARIO

A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, militantes se movilizaron frente a su casa

Militantes y dirigentes recordaron el intento de asesinato ocurrido en 2022 con un acto en San José 1111. Máximo Kirchner fue el único orador, cuestionó al Poder Judicial y a los medios de comunicación, y sostuvo que quienes están proscriptos son quienes quieren votar a la expresidenta.

Banner Seguinos en google DESK
Militantes y dirigentes recordaron el intento de asesinato ocurrido en 2022 con un acto en San José 1111. (Foto: captura de pantalla)

Militantes y dirigentes recordaron el intento de asesinato ocurrido en 2022 con un acto en San José 1111. (Foto: captura de pantalla)

A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, militantes y dirigentes del peronismo se concentraron este martes frente al domicilio de la expresidenta en San José 1111 para recordar el ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Durante el acto se leyó un documento firmado por distintas fuerzas políticas que reclamó justicia y advirtió sobre los riesgos de la violencia política. Luego, Máximo Kirchner tomó la palabra, transmitió un saludo de su madre y cuestionó el contexto político, judicial y mediático que, según sostuvo, precedió al atentado.

Leé también Polémica por una insólita convocatoria frente a la casa de Cristina Kirchner: el comunicado de la Iglesia
San José 1111, el domicilio en el que Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria (Foto: archivo).

La actividad comenzó a las 18 con la entonación del Himno Nacional Argentino. Desde un escenario montado entre los militantes se leyó el documento titulado "La democracia no admite la eliminación del adversario", impulsado por dirigentes de diferentes espacios políticos.

Militantes y dirigentes del peronismo se concentraron este martes frente al domicilio de la expresidenta en San José 1111 para recordar el ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022. (Foto: captura de pantalla)

Militantes y dirigentes del peronismo se concentraron este martes frente al domicilio de la expresidenta en San José 1111 para recordar el ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022. (Foto: captura de pantalla)

El documento que reclamó justicia y advirtió sobre la violencia política

El texto planteó la necesidad de analizar las condiciones que hicieron posible el ataque contra Cristina Kirchner y llamó a defender la convivencia democrática: “Creemos necesario volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro”.

Los firmantes sostuvieron que el atentado no puede analizarse como un hecho aislado y remarcaron la influencia de los discursos de odio, las campañas de estigmatización y las operaciones de desinformación.

“Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner”, expresó.

En otro tramo, los firmantes advirtieron sobre el riesgo de trasladar la confrontación política al terreno de la violencia física: "Existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física. El 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera”.

El texto concluyó con un llamado a resolver las diferencias dentro de los marcos democráticos. “Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos”.

Máximo Kirchner transmitió un saludo de Cristina

Tras la lectura del documento, Máximo Kirchner subió al escenario y comenzó su intervención con un mensaje de la expresidenta para los militantes presentes: "Me dijo que les manda un beso enorme, un abrazo grande, que sean fuertes y gracias por estar hoy acá”, expresó.

El diputado también agradeció a las fuerzas políticas que acompañaron la convocatoria: “Quiero agradecerle a todos los partidos políticos que firmaron el documento”.

Tras la lectura del documento, Máximo Kirchner subió al escenario y comenzó su intervención con un mensaje de la expresidenta para los militantes presentes. (Foto: Prensa La Cámpora)

Tras la lectura del documento, Máximo Kirchner subió al escenario y comenzó su intervención con un mensaje de la expresidenta para los militantes presentes. (Foto: Prensa La Cámpora)

Cuestionamientos al Poder Judicial y a los medios

Durante buena parte de su discurso, Máximo Kirchner apuntó contra sectores del Poder Judicial y de los medios de comunicación por el tratamiento que, según afirmó, recibió la exmandataria durante los años previos al ataque.

“Veníamos de un escenario donde la figura de la compañera Cristina había sido tratada por muchos medios de comunicación y por el fiscal (Diego) Luciani y por gran parte de una mafia enquistada del Poder Judicial, trataban a Cristina como una verdadera mierda humana”, expresó.

También sostuvo que ese contexto contribuyó a naturalizar la violencia política: “Empezaban a generar el contexto para cuando se decidiera ejercer la violencia física, la supresión de su figura, nada llamara la atención e incluso muchos festejaran”.

El dirigente reivindicó además la actitud de la expresidenta frente a su situación judicial. “Cristina no practica la autocompasión ahí arriba. Se prepara y por eso fue a la ONU para reclamar por sus derechos políticos”, aseveró.

En uno de los pasajes más aplaudidos de su discurso, se refirió a la imposibilidad de que Cristina Kirchner compita electoralmente: “No está proscripta Cristina, estamos proscriptos las y los que la queremos votar”.

Críticas a Javier Milei

Sobre el final de su intervención, Máximo Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei por sus enfrentamientos con periodistas y medios de comunicación.

“Este presidente que se queja e insulta mucho a los periodistas es un malagradecido porque sin muchos de esos periodistas que hoy él insulta nunca hubiera llegado a la Presidencia de la Nación”, expresó.

El acto concluyó con una nueva reivindicación de la participación política y un reclamo de justicia por el atentado ocurrido en 2022. Al finalizar la actividad, Cristina Kirchner salió a saludar a los militantes que permanecían frente a su domicilio.

En pocas palabras

  • Recordaron el atentado: Militantes y dirigentes se concentraron frente a la casa de Cristina Kirchner.
  • Máximo Kirchner cuestionó al Poder Judicial y a los medios.
  • Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cristina Fernández de Kirchner Máximo Kirchner atentado
Notas relacionadas
La ANSES reactivó una pensión de Cristina Kirchner: cuánto cobrará y qué definió la Justicia
La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner donde cumple la prisión domiciliaria
Los 70 viajes al exterior de la dirigente que compró un departamento en el edificio donde está Cristina Kirchner

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar