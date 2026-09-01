A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, militantes se movilizaron frente a su casa

“Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner”, expresó.

En otro tramo, los firmantes advirtieron sobre el riesgo de trasladar la confrontación política al terreno de la violencia física: "Existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física. El 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera”.

El texto concluyó con un llamado a resolver las diferencias dentro de los marcos democráticos. “Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos”.

Máximo Kirchner transmitió un saludo de Cristina

Tras la lectura del documento, Máximo Kirchner subió al escenario y comenzó su intervención con un mensaje de la expresidenta para los militantes presentes: "Me dijo que les manda un beso enorme, un abrazo grande, que sean fuertes y gracias por estar hoy acá”, expresó.

El diputado también agradeció a las fuerzas políticas que acompañaron la convocatoria: “Quiero agradecerle a todos los partidos políticos que firmaron el documento”.

Tras la lectura del documento, Máximo Kirchner subió al escenario y comenzó su intervención con un mensaje de la expresidenta para los militantes presentes. (Foto: Prensa La Cámpora)

Cuestionamientos al Poder Judicial y a los medios

Durante buena parte de su discurso, Máximo Kirchner apuntó contra sectores del Poder Judicial y de los medios de comunicación por el tratamiento que, según afirmó, recibió la exmandataria durante los años previos al ataque.

“Veníamos de un escenario donde la figura de la compañera Cristina había sido tratada por muchos medios de comunicación y por el fiscal (Diego) Luciani y por gran parte de una mafia enquistada del Poder Judicial, trataban a Cristina como una verdadera mierda humana”, expresó.

También sostuvo que ese contexto contribuyó a naturalizar la violencia política: “Empezaban a generar el contexto para cuando se decidiera ejercer la violencia física, la supresión de su figura, nada llamara la atención e incluso muchos festejaran”.

El dirigente reivindicó además la actitud de la expresidenta frente a su situación judicial. “Cristina no practica la autocompasión ahí arriba. Se prepara y por eso fue a la ONU para reclamar por sus derechos políticos”, aseveró.

En uno de los pasajes más aplaudidos de su discurso, se refirió a la imposibilidad de que Cristina Kirchner compita electoralmente: “No está proscripta Cristina, estamos proscriptos las y los que la queremos votar”.

Críticas a Javier Milei

Sobre el final de su intervención, Máximo Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei por sus enfrentamientos con periodistas y medios de comunicación.

“Este presidente que se queja e insulta mucho a los periodistas es un malagradecido porque sin muchos de esos periodistas que hoy él insulta nunca hubiera llegado a la Presidencia de la Nación”, expresó.

El acto concluyó con una nueva reivindicación de la participación política y un reclamo de justicia por el atentado ocurrido en 2022. Al finalizar la actividad, Cristina Kirchner salió a saludar a los militantes que permanecían frente a su domicilio.