Colapsó una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur: hay 11 heridos

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que cinco de los afectados necesitaron ser trasladados. “Del total, seis personas fueron atendidas en el lugar y cinco trasladadas con politraumatismos varios”, detalló.

Los pacientes fueron llevados a los hospitales Grierson, Penna y Ramos Mejía, donde quedaron bajo atención médica especializada.

Una vez completada la asistencia en la estación y concretados los traslados, el operativo de emergencia fue dado por terminado.

Otro choque con heridos en La Boca

Semanas atrás, otro episodio había involucrado a un servicio de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Un tren de cargas impactó contra un colectivo de la línea 33 en la intersección de Olavarría y Juan de Dios, en La Boca.

El colectivo trasladaba una gran cantidad de pasajeros y algunos viajaban parados. El choque dejó un saldo de siete personas heridas, aunque ninguna sufrió lesiones de gravedad.