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INCIDENTE EN NUEVA POMPEYA

Colapsó una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur: hay 11 heridos

El desperfecto se produjo pasadas las 16 y provocó la caída de 11 personas. El SAME desplegó 16 ambulancias, asistió a seis pasajeros en el lugar y trasladó a otros cinco con politraumatismos.

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El SAME desplegó 16 ambulancias

El SAME desplegó 16 ambulancias, asistió a seis pasajeros en el lugar y trasladó a otros cinco con politraumatismos. (Foto: captura de pantalla)

Once personas resultaron heridas este lunes luego de que una escalera mecánica se frenara de manera repentina y provocara una caída en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur, en Nueva Pompeya. Seis pasajeros recibieron asistencia en el lugar y otros cinco fueron derivados a distintos hospitales porteños con politraumatismos.

Leé también Impactante choque entre un tren de carga y un colectivo en La Boca: siete heridos
Un colectivo colisionó contra un tren de carga en el barrio porteño de La Boca. (Foto: archivo).

El episodio se registró pasadas las 16 en la estación situada sobre la avenida Perito Moreno. La emergencia generó un operativo sanitario que incluyó la intervención de 16 ambulancias para asistir a los afectados.

El desperfecto que provocó la caída

Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de una falla técnica como origen del incidente. El frenado intempestivo de la escalera habría generado el desplazamiento de las personas que se encontraban sobre ella.

La fuerza provocada por la caída hizo que se desprendiera una de las barandas y que se rompiera el vidrio de blindex de la estructura.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que cinco de los afectados necesitaron ser trasladados. “Del total, seis personas fueron atendidas en el lugar y cinco trasladadas con politraumatismos varios”, detalló.

Los pacientes fueron llevados a los hospitales Grierson, Penna y Ramos Mejía, donde quedaron bajo atención médica especializada.

Una vez completada la asistencia en la estación y concretados los traslados, el operativo de emergencia fue dado por terminado.

Otro choque con heridos en La Boca

Semanas atrás, otro episodio había involucrado a un servicio de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Un tren de cargas impactó contra un colectivo de la línea 33 en la intersección de Olavarría y Juan de Dios, en La Boca.

El colectivo trasladaba una gran cantidad de pasajeros y algunos viajaban parados. El choque dejó un saldo de siete personas heridas, aunque ninguna sufrió lesiones de gravedad.

En pocas palabras

  • Colapso de escalera mecánica: Once personas resultaron heridas en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur por un desperfecto repentino.
  • Asistencia médica: El SAME desplegó 16 ambulancias, asistió a seis pasajeros en el lugar y trasladó a otros cinco con politraumatismos.
  • Causa del incidente: Se investiga una falla técnica como origen del frenado intempestivo que provocó la caída y el desprendimiento de una baranda.
Resumen generado por Thinkindot AI
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