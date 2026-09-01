El doloroso tratamiento al que Tini Stoessel se sometió obligada por sus padres: "Es su cuerpo"

En ese contexto, surgió el interrogante sobre la posible intervención de sus padres y el nivel de influencia que pudieron haber tenido cuando Tini todavía era muy joven. Al respecto, Marina Calabró introdujo: "Hablarle a una chica mayor de edad y obligarla a borrarse tatuajes, con lo que duele, llama la atención. Es su cuerpo, derecho, decisión".

Por su parte, Damasia Ochoa hizo hincapié en que existen registros fotográficos que permitirían comparar el aspecto de la cantante en diferentes momentos de su carrera. "Es real que algunos tatuajes no están. Fuimos a buscar fotos del 2016, el año que deja Violeta y se lanza como Tini", señaló en el informe.

"La madre le cuenta a Connie: 'Te quiero contar que estamos con Tini y estamos en tratamiento para que se borre los tatuajes'", recordó Damasia.