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El doloroso tratamiento al que Tini Stoessel se sometió obligada por sus padres: "Es su cuerpo"

En medio del conflicto económico que atraviesan, los padres de Tini Stoessel le exigieron a su hija que se sometiera a un doloroso tratamiento.

1 sept 2026, 19:41
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El doloroso tratamiento al que Tini Stoessel se sometió obligada por sus padres: Es su cuerpo

El doloroso tratamiento al que Tini Stoessel se sometió obligada por sus padres: "Es su cuerpo"

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El doloroso tratamiento al que Tini Stoessel se sometió obligada por sus padres: "Es su cuerpo"

La relación de Tini Stoessel con sus padres, Alejandro y Mariana, estaría atravesando un momento de fuerte tensión a raíz del conflicto económico que se desató semanas atrás. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir versiones que apuntan a que las diferencias dentro del círculo familiar irían mucho más allá de una cuestión vinculada al dinero.

En las últimas horas, Connie Ansaldi contó en LAM (América TV) dieron a conocer un dato que volvió a poner el foco en el vínculo entre la cantante y sus padres. Según trascendió en el programa, Alejandro y Mariana obligaron a Tini de que se quitara alguno de los tatuajes que llevaba, una situación que habría generado nuevas preguntas sobre el nivel de influencia que tendrían sobre algunas de sus decisiones personales.

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La información tomó especial relevancia porque se suma a las distintas versiones que circularon en los últimos días acerca de una relación marcada durante años por una fuerte presencia familiar en la carrera y en la vida de la artista. En ese contexto, algunas decisiones de la futura esposa de Rodrigo De Paul habrían sido motivo de conversaciones y diferencias puertas adentro.

Qué tatuajes se habría borrado Tini Stoessel

En PrimiciasYa (América TV) volvieron a poner el foco sobre la llamativa historia detrás de los tatuajes de la cantante, algunos de los cuales (en uno de sus brazos y en el cuello) habrían desaparecido con el paso de los años y despertaron nuevas preguntas sobre las decisiones que tomó la cantante respecto de su propio cuerpo.

En ese contexto, surgió el interrogante sobre la posible intervención de sus padres y el nivel de influencia que pudieron haber tenido cuando Tini todavía era muy joven. Al respecto, Marina Calabró introdujo: "Hablarle a una chica mayor de edad y obligarla a borrarse tatuajes, con lo que duele, llama la atención. Es su cuerpo, derecho, decisión".

Por su parte, Damasia Ochoa hizo hincapié en que existen registros fotográficos que permitirían comparar el aspecto de la cantante en diferentes momentos de su carrera. "Es real que algunos tatuajes no están. Fuimos a buscar fotos del 2016, el año que deja Violeta y se lanza como Tini", señaló en el informe.

"La madre le cuenta a Connie: 'Te quiero contar que estamos con Tini y estamos en tratamiento para que se borre los tatuajes'", recordó Damasia.

     

 

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