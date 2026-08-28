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Sebastián Estevanez recordó el dramático accidente en pandemia: "Tenía miedo de morirme del dolor"

El actor Sebastián Estevanez contó detalles del terrible accidente doméstico que sufrió cuando intentó prender fuego en la pandemia y las llamas alcanzaron su cuerpo.

28 ago 2026, 08:00
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Sebastián Estevanez recordó el dramático accidente en pandemia: Tenía miedo de morirme del dolor

Sebastián Estevanez recordó el dramático accidente en pandemia: "Tenía miedo de morirme del dolor"

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Sebastián Estevanez recordó el dramático accidente en pandemia: "Tenía miedo de morirme del dolor"

Sebastián Estevanez estuvo invitado al programa Otro Día Perdido (El Trece) y dio detalels del dramático accidente doméstico que sufrió en la pandemia cuando fue alcanzado por el fuego en su casa.

El actor le contó detalles a Mario Pergolini de aquel terrible episodio que vivió al intentar prender fuego en su casa y tirar alcohol, lo que produjo que las llamas lo alcancen.

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Al notar que no prendía, tiró alcohol sobre la leña cuando la chimenea estaba a la altura de su cara, lo que produjo el accidente de manera instantánea.

"No sabíamos qué hacer y no podía prender el fuego hasta que tenía un bidoncito, más o menos por la mitad. Ya pensé que estaba apagado el fuego, le tiré alcohol", comenzó su relato Sebastián Estevanez.

"Encima la chimenea estaba a la altura de mi cara. Cuando le tiro alcohol, sentí fuego en la cara. Era todo alcohol y todo una cosa prendido fuego, se me vino a la cara”, afirmó.

La reacción inmediata de Sebastián Estevanez tras el dramático accidente con el fuego

Sebastián Estevanez contó al aire que intentó calmar el ardor en su cuerpo con agua del baño pero que no se tiró en la plieta de su casa, acción de la cual se arrepintió.

“Me prendí fuego y me tendría que haber tirado en la pileta, pero de la desesperación entré al baño y me empecé a tirar agua”, señaló el actor ante la atenta mirada de Mario Pergolini.

“Le pedí a Ivana (Saccani) que llamara a la ambulancia y lo primero que pedí fue que me dieran algo para calmarme porque me dolía mucho y estaba sacado, tenía miedo de morirme del dolor. Los pibes me salvaron”, explicó el actor.

Y resaltó el accionar de los médicos que le realizaron las primeras curaciones: "Ahí me fueron tranquilizndo y curando, la piel era todo rojo".

También recordó cuando tuvo un accidente automovilístico en su juventud que casi le cuesta la vida: "El auto volcó, dio cinco vueltas. Me mandé una una macana importante que es que no usé cinturón de seguridad. Iba con mi hermano al lado y con dos amigos que no se hicieron nada por suerte”, explicó.

     

 

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