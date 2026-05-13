Tras la muerte de la nena de 13 años en una pileta, su papá denunció negligencia: "El guardavidas estaba usando el celular"

Las imágenes incorporadas al expediente muestran que la niña entró sola a la pileta y realizó esfuerzos para mantenerse a flote antes de hundirse. En los videos también se observa al personal y al guardavidas utilizando teléfonos celulares mientras la nena permanecía bajo el agua.

Por su parte, los cuidadores aparecen sentados a un costado, aparentemente distraídos, sin advertir la situación durante varios minutos. "Durante 27 minutos nadie prestó atención a lo que pasaba con los chicos", expresó su padre.

La investigación

La causa judicial sostiene que en pocos segundos se habrían incumplido al menos cinco normas básicas de seguridad. Entre ellas, la ausencia de un acompañante dentro de la pileta, la falta del chaleco salvavidas y la distracción del guardavidas.

Además, se investiga si existieron responsabilidades previas debido a que la familia había solicitado un acompañante terapéutico para Renata, pedido que habría sido rechazado.

Por el momento, los imputados son el asistente terapéutico, el guardavidas y otra persona vinculada al establecimiento. La fiscalía también analiza la posible responsabilidad del director y de una cuidadora del centro.

pileta terapeutica La niña no habría tenido supervisión dentro del agua ni el chaleco salvavidas obligatorio. (Foto: captura de pantalla)

La palabra de la familia

El padre de Renata aseguró que fue alertado por la madre de la nena y que llegó al hospital unos 35 minutos después. Allí le informaron que la menor había ingresado sin signos vitales tras maniobras de reanimación.

"Bajó la escalera sola. La acompañaron con la escalera y la dejaron. No ingresó con nadie. No tenía salvavidas ni chaleco salvavidas, no tenía nada. No podía nadar", relató el padre mientras describía las imágenes de las cámaras de seguridad.

La familia también denunció que el centro no brindó explicaciones inmediatas sobre lo ocurrido y cuestionó las condiciones de cuidado que tenía la adolescente durante las actividades acuáticas. "El guardavidas estaba usando el celular, que estaba prohibido usar el celular, no tenía un acompañante que tenía que estar dentro de la pileta", relató y agregó que "nadie advierte que faltaba Renata".

"No fue una tragedia que involucró a más chicos de milagro. Porque todos los chicos estaban solos en la pileta", manifestó.

Ante la falta de información por parte del centro, el hospital en donde se encontraba su hija le explicaron que "llegó sin signos vitales, le hicieron la reanimación, RCP, desfibrilación, todo.

Mientras avanza la causa, el padre de la adolescente busca generar conciencia sobre las presuntas negligencias ocurridas y reclama que se determinen las responsabilidades por la muerte de su hija.

La palabra del abogado

Matías Morla, abogado de la familia, manifestó a A24 que desde el centro "nadie se comunicó con la familia para dar el pésame ni para pedir perdón por lo que había pasado".

Sobre los imputados, el letrado detalló que "de los tres imputados, el delito que el fiscal está viendo es homicidio culposo". Sin embargo, "nosotros vemos homicidio doloso, vamos a decir que la condenaron a muerte al dejarla sola en la pileta porque ella no se podía ni siquiera lavar la cara sin acompañamiento. Es decir, tenía una dificultad grave", agregó.