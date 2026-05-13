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Impactante accidente: dos chicas de 14 años se incrustaron con una moto en un local

Dos adolescentes de 14 años protagonizaron un impactante accidente luego de perder el control de la moto en la que circulaban y atravesar la vidriera de un local de estética y lencería.

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Impactante accidente: dos chicas de 14 años se incrustaron con una moto en un local. (Foto: captura de video)

Impactante accidente: dos chicas de 14 años se incrustaron con una moto en un local. (Foto: captura de video)
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Las menores circulaban en moto cuando, por motivos que todavía son investigados, la conductora perdió el control del rodado y terminó impactando de lleno contra la vidriera del negocio.

Las imágenes muestran cómo la moto ingresó a gran velocidad dentro del comercio, recorrió varios metros y destruyó la vidriera principal, las estanterías y muebles.

El estruendo sorprendió a vecinos y comerciantes de la zona, que rápidamente se acercaron para asistir a las adolescentes.

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Iban sin casco y sufrieron heridas leves

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es que ninguna de las dos menores llevaba casco al momento del accidente.

Pese a la violencia del impacto y los importantes daños materiales, ambas jóvenes sufrieron politraumatismos leves y estaban conscientes cuando llegó el personal del SAME.

El relato de la dueña del comercio

La propietaria del local expresó su sorpresa por lo ocurrido y aseguró que las adolescentes circulaban a una velocidad excesiva. “No entiendo cómo hicieron para meterse así. Venían muy rápido y ni siquiera sabían apagar la moto”, relató tras el choque.

La mujer también destacó que, por fortuna, no había clientes dentro del comercio al momento del impacto, algo que evitó consecuencias mucho más graves.

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