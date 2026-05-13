La mujer acusada de tener sexo en un avión dio su versión: "Fue una pelea por un whisky"

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“El expediente no menciona menores presentes ni tampoco hay testigos convocados”, sostuvo el abogado sobre la causa que actualmente tramita en una unidad especializada en delitos contra la integridad sexual del Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

Además, puso en duda la mecánica de los hechos denunciados. “La primera clase tiene apoyabrazos anchos y fijos que no se levantan. Resulta difícil entender cómo podrían haber ocurrido los hechos tal como fueron descriptos”, señaló.

Según explicó, su clienta atraviesa un momento de profunda angustia luego de la difusión de su nombre e imágenes en distintos medios y redes sociales. “Está muy afectada personal y laboralmente. Se difundió una versión falsa que tomó enorme repercusión”, indicó el abogado, quien adelantó que analiza iniciar una demanda civil por la filtración de datos personales.

detenidos del avión La mujer acusada de tener sexo en un avión dio su versión:.

Qué dice la Justicia

Fuentes judiciales confirmaron que tanto S.O. como M.C., de 55 años, continúan bajo investigación por exhibiciones obscenas, una figura penal que no prevé penas de prisión.

La causa fue iniciada por el fiscal Cicerchia, de la Unidad de Flagrancia, y luego derivada a una fiscalía especializada en delitos sexuales. Desde la investigación aclararon que se solicitaron actuaciones policiales y distintas medidas para analizar lo ocurrido durante el vuelo de Copa Airlines que aterrizó en Rosario.

El relato de una periodista que viajaba en el avión

La periodista Analía Bocassi, quien viajaba en el mismo avión, contó cómo se desarrolló el operativo tras el aterrizaje.

Según relató, la tripulación pidió a todos los pasajeros permanecer sentados mientras personal de la PSA subía a la aeronave. “Nos dijeron que había un caso de seguridad nacional y que nadie se levantara”, explicó la comunicadora.

Bocassi también describió el desconcierto que se vivió dentro del avión. “Las azafatas salieron rápido y empezaron a pedir que nadie se moviera. En un principio dijeron que se habían peleado dos pasajeros”, recordó.

Por otra parte, varios pasajeros alertaron a la tripulación luego de advertir que un hombre y una mujer estaban semidesnudos mientras el avión iniciaba el descenso hacia Rosario.

Sin embargo, la periodista sostuvo que recién cuando comenzaron a descender los pasajeros de primera clase trascendió una versión diferente de lo ocurrido. “Venían muy impactados. La mujer decía que ella no tenía nada que ver y responsabilizaba al hombre”, contó Bocassi en su programa radial.