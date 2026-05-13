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Conmoción por la muerte de una nena de cuatro años tras el brutal ataque de un perro

El animal la mordió en el cuello luego de que la víctima saliera sola de su casa y fue sorprendida por el imprevisto ataque que le dejó heridas graves.

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Conmoción en Córdoba: una nena de cuatro años murió tras ser brutalmente atacada por un perro. 

Conmoción en Córdoba: una nena de cuatro años murió tras ser brutalmente atacada por un perro. 

La provincia de Córdoba quedó conmocionada por la muerte de una nena de 4 años que fue atacada brutalmente por un perro en la localidad de Cosquín, en el valle de Punilla. La menor sufrió gravísimas heridas en el cuello y, pese al desesperado operativo de emergencia, no logró sobrevivir.

Leé también "El perro no la soltaba": el brutal ataque a una nena entre los gritos desesperados de la mamá
El perro no la soltaba: el brutal ataque a una nena entre los gritos desesperados de la mamá. (Foto: archivo) 

El dramático episodio ocurrió este miércoles cerca del mediodía frente al cementerio local y generó un fuerte impacto entre los vecinos de la zona.

Según informó el Diario Cosquín, la pequeña habría salido sola de su casa cuando fue sorprendida por el animal. En medio de la desesperación, intentó resguardarse, pero el perro comenzó a morderla y le provocó lesiones fatales.

Tras el ataque, al lugar acudieron rápidamente efectivos de la Policía, Bomberos, personal de la Guardia Local y un servicio de emergencias médicas.

Los profesionales intentaron asistir a la menor y realizar maniobras de reanimación, pero las heridas sufridas eran de extrema gravedad y finalmente se confirmó su muerte. La escena causó profunda conmoción en Cosquín, donde vecinos y testigos quedaron impactados por la violencia del ataque.

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Los profesionales intentaron asistir a la menor y realizar maniobras de reanimación.

Los profesionales intentaron asistir a la menor y realizar maniobras de reanimación.

Investigan cómo ocurrió el ataque

La Justicia abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad sobre el animal.

Por el momento, no trascendió si el perro tenía dueño, si pertenecía a la familia de la víctima o si se encontraba suelto en la zona. La causa quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, quien trabaja para reconstruir lo ocurrido.

Otro ataque reciente: una nena fue mordida por un pitbull en Rosario

Semanas atrás, otro caso similar generó alarma en Rosario. Una nena de seis años fue atacada por un perro de raza pitbull mientras jugaba en la casa de una amiga, en el barrio Empalme Graneros.

Según la investigación, el animal, propiedad de la familia de la vivienda, se abalanzó sobre la menor y comenzó a morderla violentamente.

Aunque los adultos lograron intervenir y controlar al perro, la niña sufrió múltiples heridas, principalmente en la cabeza y una pierna, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Niños Zona Norte.

Tras el episodio, la Policía intervino y la dueña del animal fue demorada en el marco de una causa caratulada como lesiones por mordedura de perro.

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