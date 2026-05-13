Conmoción por la muerte de una nena de cuatro años tras el brutal ataque de un perro

Los profesionales intentaron asistir a la menor y realizar maniobras de reanimación, pero las heridas sufridas eran de extrema gravedad y finalmente se confirmó su muerte. La escena causó profunda conmoción en Cosquín, donde vecinos y testigos quedaron impactados por la violencia del ataque.

hospital Los profesionales intentaron asistir a la menor y realizar maniobras de reanimación.

Investigan cómo ocurrió el ataque

La Justicia abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad sobre el animal.

Por el momento, no trascendió si el perro tenía dueño, si pertenecía a la familia de la víctima o si se encontraba suelto en la zona. La causa quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, quien trabaja para reconstruir lo ocurrido.

Otro ataque reciente: una nena fue mordida por un pitbull en Rosario

Semanas atrás, otro caso similar generó alarma en Rosario. Una nena de seis años fue atacada por un perro de raza pitbull mientras jugaba en la casa de una amiga, en el barrio Empalme Graneros.

Según la investigación, el animal, propiedad de la familia de la vivienda, se abalanzó sobre la menor y comenzó a morderla violentamente.

Aunque los adultos lograron intervenir y controlar al perro, la niña sufrió múltiples heridas, principalmente en la cabeza y una pierna, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Niños Zona Norte.

Tras el episodio, la Policía intervino y la dueña del animal fue demorada en el marco de una causa caratulada como lesiones por mordedura de perro.