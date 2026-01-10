Incendios en Chubut: revelan las pruebas que confirman que fueron intencionales

Embed

Díaz Mayer recordó que el incendio se desató mientras participaba de una reunión de gabinete ampliado encabezada por el gobernador Ignacio Torres en la localidad de Golondrinas. En ese marco, se activó una alerta para dar una respuesta inmediata. “Todos los organismos nacionales y provinciales salieron corriendo en pos de lograr que no empiecen a bajar los autos de Puerto Patriada, porque por ese único camino tenían que subir todos los móviles de emergencia que iban en busca de agua”, explicó.

En cuanto a la investigación judicial, Díaz Mayer confirmó la presencia de pruebas que avalan la hipótesis de un origen intencional. “El perito encontró con un aparato para determinar la existencia de combustibles, vapores de combustible. Encontró en el lugar donde él cree que se inició la existencia de combustible y que eso fue lo que generó o que ayudó a que se haya iniciado el incendio”, detalló.

En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal también difundió una fotografía que muestra el tronco del árbol donde se habrían iniciado las llamas. Según informaron las autoridades, el punto se encuentra a unos 300 metros dentro del bosque, en una zona sin cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo.

chubut

La fiscal Débora Barrionuevo confirmó además que en ese sector no existen tendidos eléctricos, lo que descarta una falla técnica como origen del siniestro.

El desastre que deja el incendio

Mientras tanto, el incendio sigue activo y ya provocó la evacuación de más de 3.000 personas y la destrucción de al menos diez viviendas en Epuyén, según confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. La emergencia obligó además a realizar cortes preventivos en la Ruta Nacional 40, uno de los principales corredores viales de la región.

El fuego se inició el 5 de enero y avanzó con rapidez, favorecido por una sequía histórica, temperaturas superiores a los 25 grados y vientos sostenidos que alcanzaron los 41 km/h, condiciones que complican las tareas de control en los bosques andino-patagónicos.

El operativo desplegado es uno de los más grandes de los últimos años. Más de 500 personas trabajan en la zona, entre brigadistas, fuerzas de seguridad y personal de apoyo. En las próximas horas se sumará una delegación de 63 brigadistas de Córdoba, con experiencia en incendios en zonas serranas, según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

El dispositivo terrestre incluye 40 camionetas, 10 vehículos livianos, 6 motocicletas de reconocimiento, 7 autobombas forestales de gran capacidad y 20 camiones cisterna, que operan de manera coordinada para intentar frenar el avance de las llamas en una geografía compleja, con pendientes pronunciadas y áreas de difícil acceso.