"Maté a papá": el estremecedor llamado que destapó un parricidio y 30 horas de locura
La víctima del parricidio fue identificada como Luis Darío Bellavigna, de 64 años, quien se desempeñaba como teniente primero de la Policía Bonaerense.
Un hombre de 35 años fue detenido acusado de asesinar a su padre mientras dormía y permanecer junto al cadáver durante más de 30 horas en una vivienda situada en la localidad de General Rodríguez. La víctima del parricidio fue identificada como Luis Darío Bellavigna, de 64 años, quien se desempeñaba como teniente primero de la Policía Bonaerense.
El crimen, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió durante la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1º de enero. Todo salió a la luz al día siguiente, cuando otro de los hijos intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con su padre y, al no obtener respuesta, llamó por teléfono a su hermano Rubén Darío Bellavigna.
Durante esa conversación, el acusado le confesó el crimen con una frase directa: “Maté a papá, estamos en casa”.
Alarmado por la situación, el hombre dio aviso al 911 y se dirigió a la vivienda familiar ubicada sobre la calle Balcarce al 531, en pleno centro de la ciudad.
Al llegar al lugar, la escena fue dantesca: encontró el cuerpo sin vida de su padre tendido en la cama de la habitación principal y a su hermano sentado en la cocina. Minutos después, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría local arribó al domicilio y confirmó el fallecimiento.
Peritos de la Policía Científica determinaron que el dormitorio era la escena primaria del crimen. Según los primeros informes, la víctima fue atacada mientras dormía y al menos un golpe en la cabeza le provocó un traumatismo de cráneo fatal.
Junto al cuerpo hallaron el arma homicida: un palo de grandes dimensiones con clavos en los extremos. Durante el procedimiento también se secuestraron pequeñas cantidades de droga para consumo personal y bebidas alcohólicas.
Acto seguido, el acusado fue detenido en el lugar y trasladado a la dependencia policial. La fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI N° 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, lo imputó por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, delito que prevé como única pena la prisión perpetua. Asistido por un defensor oficial, se negó a declarar.
El médico forense situó de manera preliminar la data de muerte entre las últimas horas del miércoles y la madrugada del jueves, lo que refuerza la hipótesis de que el imputado convivió con el cadáver de su padre durante más de un día. La Justicia aguarda ahora el resultado final de la autopsia.
Otro antecedente de asesinato en la familia
El apellido Bellavigna no es ajeno a los tribunales. Federico, otro de los hijos de la víctima y hermano del acusado, se encuentra detenido desde 2022 por el homicidio de Andrés Acosta, cuyo cuerpo fue arrojado a los chanchos en una chacra del barrio San Carlos de General Rodríguez.
Federico, conocido en el ambiente de la cumbia 420 como “El Más Ladrón”, fue capturado en Salta tras permanecer prófugo y actualmente cumple prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz, a la espera del juicio.