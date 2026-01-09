"Maté a papá": el estremecedor llamado que destapó un parricidio y 30 horas de locura.

Al llegar al lugar, la escena fue dantesca: encontró el cuerpo sin vida de su padre tendido en la cama de la habitación principal y a su hermano sentado en la cocina. Minutos después, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría local arribó al domicilio y confirmó el fallecimiento.

Peritos de la Policía Científica determinaron que el dormitorio era la escena primaria del crimen. Según los primeros informes, la víctima fue atacada mientras dormía y al menos un golpe en la cabeza le provocó un traumatismo de cráneo fatal.

Junto al cuerpo hallaron el arma homicida: un palo de grandes dimensiones con clavos en los extremos. Durante el procedimiento también se secuestraron pequeñas cantidades de droga para consumo personal y bebidas alcohólicas.

Acto seguido, el acusado fue detenido en el lugar y trasladado a la dependencia policial. La fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI N° 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, lo imputó por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, delito que prevé como única pena la prisión perpetua. Asistido por un defensor oficial, se negó a declarar.

El médico forense situó de manera preliminar la data de muerte entre las últimas horas del miércoles y la madrugada del jueves, lo que refuerza la hipótesis de que el imputado convivió con el cadáver de su padre durante más de un día. La Justicia aguarda ahora el resultado final de la autopsia.

Otro antecedente de asesinato en la familia

elmasladron

El apellido Bellavigna no es ajeno a los tribunales. Federico, otro de los hijos de la víctima y hermano del acusado, se encuentra detenido desde 2022 por el homicidio de Andrés Acosta, cuyo cuerpo fue arrojado a los chanchos en una chacra del barrio San Carlos de General Rodríguez.

Federico, conocido en el ambiente de la cumbia 420 como “El Más Ladrón”, fue capturado en Salta tras permanecer prófugo y actualmente cumple prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz, a la espera del juicio.