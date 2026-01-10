Incendios en Chubut: evacuaron otra localidad y volvieron a cerrar un tramo de la Ruta 40

Embed

Las llamas irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y se expandieron con rapidez debido a la sequedad del matorral y del bosque andino-patagónico.

Más de 3.000 evacuados y viviendas destruidas

El avance del fuego obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas.

Miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares mientras continúa el despliegue de recursos para intentar contener el incendio. Según la información oficial, ya se consumieron al menos 3.500 hectáreas de bosque nativo.

“Una de las peores emergencias ambientales”

Este sábado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que la situación se ve agravada por la “mayor sequía desde 1965”, en declaraciones a la prensa. Además, definió el escenario como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.

En la zona trabajan más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos, en condiciones extremas. Torres advirtió que las ráfagas de viento de entre 60 y 70 km/h complican el combate del fuego y remarcó que cualquier foco, aun pequeño, puede crecer de manera exponencial.

Recursos desplegados y alerta meteorológica

El operativo cuenta con brigadistas de varias provincias y de Chile, además de medios aéreos, entre ellos un Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, con temperaturas superiores a 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h.

Sobre el origen del fuego, Torres explicó que en el Parque Nacional Los Alerces el incendio se inició por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, la investigación apunta a un inicio intencional.

incendio (1)

“La fiscalía encontró acelerantes, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad”, sostuvo el gobernador, quien reclamó sanciones ejemplares. El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que se investiga la presunta intencionalidad.

Rutas bajo monitoreo y contexto climático extremo

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego mantiene el monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, y recomendó circular solo ante necesidad extrema.

El incendio se desarrolla en un contexto de sequía extrema, considerado el verano más seco de la última década, con baja humedad y altas temperaturas que elevan el riesgo de propagación.

Captura Una de las casas devastadas por el fuego.

El antecedente inmediato ocurrió hace un año en Epuyén, cuando un incendio devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligó a evacuar a más de 200 familias y dejó decenas de viviendas afectadas.