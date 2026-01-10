Incendios en Chubut: evacuaron otra localidad y volvieron a cerrar un tramo de la Ruta 40
Las autoridades pidieron que los pobladores se retiren de El Pedregoso, ante el avance del fuego en la región de la Comarca Andina. Ya hay más de 5.000 hectáreas afectadas.
Evacuaron otra localidad y volvieron a cerrar un tramo de la Ruta 40.
El municipio de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por losincendios forestales en Chubut, dispuso la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso y de otras áreas con pobladores, como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco. La medida se da ante el avance del fuego iniciado el 5 de enero en la región andino-patagónica.
Según datos oficiales, el desastre ya afectó a más de 5.000 hectáreas. El operativo, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para trasladar a los vecinos hacia la Escuela N.º 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40.
Las autoridades indicaron evacuar solo con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia. Como ocurrió en otras localidades de la provincia, la medida busca resguardar la integridad de la población, que en los últimos días superó las 3.000 personas evacuadas.
El Pedregoso se encuentra en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo, atravesado por el arroyo homónimo. Históricamente fue un paraje rural de población dispersa, aunque en los últimos años quedó reiteradamente afectado por incendios forestales.
Las llamas irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y se expandieron con rapidez debido a la sequedad del matorral y del bosque andino-patagónico.
Más de 3.000 evacuados y viviendas destruidas
El avance del fuego obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas.
Miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares mientras continúa el despliegue de recursos para intentar contener el incendio. Según la información oficial, ya se consumieron al menos 3.500 hectáreas de bosque nativo.
“Una de las peores emergencias ambientales”
Este sábado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que la situación se ve agravada por la “mayor sequía desde 1965”, en declaraciones a la prensa. Además, definió el escenario como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.
En la zona trabajan más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos, en condiciones extremas. Torres advirtió que las ráfagas de viento de entre 60 y 70 km/h complican el combate del fuego y remarcó que cualquier foco, aun pequeño, puede crecer de manera exponencial.
Recursos desplegados y alerta meteorológica
El operativo cuenta con brigadistas de varias provincias y de Chile, además de medios aéreos, entre ellos un Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, con temperaturas superiores a 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h.
Sobre el origen del fuego, Torres explicó que en el Parque Nacional Los Alerces el incendio se inició por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, la investigación apunta a un inicio intencional.
“La fiscalía encontró acelerantes, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad”, sostuvo el gobernador, quien reclamó sanciones ejemplares. El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que se investiga la presunta intencionalidad.
Rutas bajo monitoreo y contexto climático extremo
El Servicio Provincial de Manejo del Fuego mantiene el monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, y recomendó circular solo ante necesidad extrema.
El incendio se desarrolla en un contexto de sequía extrema, considerado el verano más seco de la última década, con baja humedad y altas temperaturas que elevan el riesgo de propagación.
El antecedente inmediato ocurrió hace un año en Epuyén, cuando un incendio devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligó a evacuar a más de 200 familias y dejó decenas de viviendas afectadas.