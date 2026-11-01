Video: el inesperado episodio que sorprendió al público durante una recreación histórica en Marcos Paz

La explosión tomó por sorpresa a los participantes que estaban junto al cañón. El hombre que manipulaba el mecanismo perdió el gorro por la fuerza de la detonación y giró sobre sí mismo. Pese al susto, la actividad pudo continuar con normalidad.

La recreación de la Batalla de Villamayor en Marcos Paz

La propuesta reunió a recreadores vestidos con uniformes y atuendos de época para representar el enfrentamiento ocurrido el 31 de enero de 1856, en un territorio que actualmente pertenece al partido bonaerense de Marcos Paz.

La conmemoración buscaba recuperar un episodio de la historia argentina vinculado con el conflicto político y militar que enfrentó al Estado de Buenos Aires con la Confederación Argentina después de la caída de Juan Manuel de Rosas.

Durante la actividad, los participantes realizaron una demostración del armamento de aquel período. Fue precisamente en ese momento cuando se produjo el disparo inesperado del cañón de fogueo.

Qué pasó en la Batalla de Villamayor de 1856

El combate de Villamayor se desarrolló en el contexto de la disputa entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. El coronel Gerónimo Costa, acompañado por antiguos militares rosistas, había ocupado Zárate el 28 de enero de 1856 con la intención de reunirse con las fuerzas federales de José María Flores.

Sin embargo, Flores había sido derrotado días antes en Laguna de Cardoso. Durante la retirada, la columna de Costa fue alcanzada por las fuerzas porteñas en Villamayor y terminó vencida.

El desenlace estuvo marcado por una fuerte represión posterior. Según la reseña histórica del municipio de Marcos Paz, cerca de 140 hombres fueron fusilados, entre ellos Costa y los coroneles León Benítez y Ramón Bustos.

Por esa razón, el episodio ocupa un lugar particular en la memoria histórica local: además del enfrentamiento militar, quedó asociado a las ejecuciones que se produjeron después de la derrota.