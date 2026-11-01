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Video: el inesperado episodio que sorprendió al público durante una recreación histórica en Marcos Paz

La actividad se realizaba por los 170 años del combate de Villamayor cuando una detonación inesperada interrumpió la explicación de los recreadores. El episodio generó momentos de tensión.

Video: el inesperado episodio que sorprendió al público durante una recreación histórica en Marcos Paz

Video: el inesperado episodio que sorprendió al público durante una recreación histórica en Marcos Paz

Una recreación histórica en Marcos Paz estuvo a punto de terminar en un accidente. En medio de una demostración sobre el armamento utilizado en el siglo XIX, un cañón de fogueo se disparó de manera imprevista frente a los asistentes y generó una fuerte explosión.

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El episodio ocurrió en el Paseo del Bicentenario, donde se desarrollaba una actividad para conmemorar los 170 años de la Batalla de Villamayor. Aunque la detonación sorprendió a quienes participaban de la jornada y provocó una nube de humo, no se registraron heridos de gravedad.

El momento quedó registrado durante la explicación de uno de los recreadores, que describía el procedimiento para cargar el arma. “Nuestro teniente de artillería introduce el saquete de pólvora. Se usaba pólvora negra...”, decía cuando se produjo el disparo.

La explosión tomó por sorpresa a los participantes que estaban junto al cañón. El hombre que manipulaba el mecanismo perdió el gorro por la fuerza de la detonación y giró sobre sí mismo. Pese al susto, la actividad pudo continuar con normalidad.

La recreación de la Batalla de Villamayor en Marcos Paz

La propuesta reunió a recreadores vestidos con uniformes y atuendos de época para representar el enfrentamiento ocurrido el 31 de enero de 1856, en un territorio que actualmente pertenece al partido bonaerense de Marcos Paz.

La conmemoración buscaba recuperar un episodio de la historia argentina vinculado con el conflicto político y militar que enfrentó al Estado de Buenos Aires con la Confederación Argentina después de la caída de Juan Manuel de Rosas.

Durante la actividad, los participantes realizaron una demostración del armamento de aquel período. Fue precisamente en ese momento cuando se produjo el disparo inesperado del cañón de fogueo.

Qué pasó en la Batalla de Villamayor de 1856

El combate de Villamayor se desarrolló en el contexto de la disputa entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. El coronel Gerónimo Costa, acompañado por antiguos militares rosistas, había ocupado Zárate el 28 de enero de 1856 con la intención de reunirse con las fuerzas federales de José María Flores.

Sin embargo, Flores había sido derrotado días antes en Laguna de Cardoso. Durante la retirada, la columna de Costa fue alcanzada por las fuerzas porteñas en Villamayor y terminó vencida.

El desenlace estuvo marcado por una fuerte represión posterior. Según la reseña histórica del municipio de Marcos Paz, cerca de 140 hombres fueron fusilados, entre ellos Costa y los coroneles León Benítez y Ramón Bustos.

Por esa razón, el episodio ocupa un lugar particular en la memoria histórica local: además del enfrentamiento militar, quedó asociado a las ejecuciones que se produjeron después de la derrota.

En pocas palabras

  • Recreación histórica: Un cañón de fogueo se disparó inesperadamente en Marcos Paz durante una conmemoración.
  • Momento de tensión: La explosión sorprendió a los asistentes y a un recreador, pero no hubo heridos graves.
  • Contexto histórico: El evento recordaba los 170 años de la Batalla de Villamayor de 1856.
Resumen generado por Thinkindot AI
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