Un cerdo provocó un insólito choque múltiple en la autopista Buenos Aires-La Plata

En la secuencia quedaron involucrados otros tres automóviles: un Chevrolet Corsa, un Renault Mégane y un Fiat Cronos. Las imágenes tomadas después del siniestro muestran las consecuencias del choque y al animal sin vida sobre la calzada.

El siniestro se inició cuando un automóvil Ford Ka embistió al porcino sobre la autovía.

A pesar de la violencia de los impactos, los cuatro automovilistas lograron salir sin heridas. Una ambulancia acudió al lugar y brindó asistencia preventiva a los conductores. El accidente obligó a desplegar un operativo de seguridad vial para asistir a los involucrados y organizar la circulación de los vehículos que transitaban hacia La Plata.

Demoras y carriles cortados en la autopista Buenos Aires-La Plata

El choque provocó complicaciones en la circulación a la altura del kilómetro 48. Según los primeros reportes, el carril lento quedó obstruido y la circulación por el carril rápido funcionó con restricciones, mientras los equipos de asistencia trabajaban en el lugar.

Al menos dos carriles permanecieron inhabilitados durante el operativo, lo que generó demoras para los automovilistas que se dirigían hacia la capital provincial. Las autoridades aguardaban la llegada de grúas para retirar los vehículos involucrados y remover el cuerpo del animal.

El operativo buscó liberar progresivamente la calzada y restablecer las condiciones normales de circulación. En medio de las imágenes del accidente, un detalle llamó la atención: en la luneta trasera del Chevrolet Corsa involucrado había una calcomanía con la frase “Vivan y dejen vivir”.

Qué determinó la Justicia sobre el accidente en la autopista

Tras el siniestro, las autoridades policiales dieron intervención a la Justicia para establecer si correspondía iniciar una investigación penal. En primera instancia tomó conocimiento la secretaria de Fiscalía Patria Tassano, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 14.

Sin embargo, esa dependencia se declaró incompetente al considerar que no se configuraba un delito culposo. Posteriormente, la causa quedó bajo la órbita de la UFI N.º 3, encabezada por Gonzalo Petit Bosnic, que dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito.

Las diligencias quedaron a cargo de la comisaría Ensenada Segunda. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que el cerdo ingresó a la autopista y si existió alguna responsabilidad vinculada con la presencia del animal en la calzada.