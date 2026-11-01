Visita del Papa: Jorge Macri y Karina Milei coordinaron el operativo para recibir a León XIV

Por su parte, Jorge Macri señaló que los equipos de ambas administraciones trabajan de manera conjunta en la organización de las actividades.

“Venimos trabajando en equipo de manera excepcional con cada área: Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia. También estamos coordinando con la provincia de Buenos Aires, porque hay un momento en el que el Papa deja nuestra Ciudad”, explicó.

El jefe de Gobierno también pidió disculpas a los vecinos por los inconvenientes que puedan ocasionar los preparativos y destacó la importancia de la visita, que se producirá cuatro décadas después de la última llegada de un pontífice a la Argentina.

“Después de 40 años volvemos a tener la visita del Santo Padre, algo que seguramente nos hubiera encantado tener con Francisco y nos ocurre hoy. Lo queremos armar para que todo el mundo pueda disfrutarlo”, afirmó.

(Foto: Gobierno de la Ciudad)

Cómo serán los preparativos en el Monumento a los Españoles

Uno de los puntos centrales de la organización es garantizar que las personas que concurran puedan seguir las actividades, incluso si no logran ubicarse cerca del escenario principal.

En ese sentido, Jorge Macri adelantó que se instalarán pantallas y equipos de audio desde la zona de Olleros hasta el Monumento a los Españoles, para que los asistentes puedan seguir la celebración desde distintos sectores.

“Queremos que todos aquellos que no lleguen al lado del escenario puedan disfrutar, como si estuvieran a pocos metros”, explicó el mandatario porteño.

Además, remarcó que esperan una importante convocatoria tanto para la misa del lunes como para la vigilia del martes, y que trabajan para garantizar condiciones de seguridad y organización durante ambas jornadas.

“El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer”, sostuvo.

Quiénes participaron de la recorrida por los preparativos

De la visita al Monumento a los Españoles también participaron funcionarios del Gobierno nacional y de la administración porteña que intervienen en la coordinación de las actividades.

Por parte de Nación estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

En representación de la Ciudad participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Al finalizar la recorrida, Jorge Macri insistió en que el objetivo es que las actividades se desarrollen con tranquilidad y que la visita del Pontífice pueda ser disfrutada por todos los asistentes.

“Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional”, concluyó.