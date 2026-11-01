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Visita del Papa: Jorge Macri y Karina Milei coordinaron el operativo para recibir a León XIV

El jefe de Gobierno porteño y la secretaria general de la Presidencia recorrieron la zona del Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se realizan los trabajos para recibir al Papa desde el fin de semana próximo.

Visita del Papa: Jorge Macri y Karina Milei coordinaron el operativo para recibir a León XIV (Foto: Gobierno de la Ciudad) 

Visita del Papa: Jorge Macri y Karina Milei coordinaron el operativo para recibir a León XIV (Foto: Gobierno de la Ciudad) 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrieron este domingo el área del Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para supervisar los preparativos por la próxima visita del papa León XIV.

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En ese sector avanzan las tareas de organización para la misa y la Vigilia de los Jóvenes, previstas para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, respectivamente. Ambos funcionarios destacaron el trabajo coordinado entre los equipos nacionales y porteños y pidieron comprensión a los vecinos por las molestias que pueden generar los operativos.

Qué dijeron Jorge Macri y Karina Milei sobre la visita del Papa

Durante la recorrida, Karina Milei resaltó la coordinación entre las distintas jurisdicciones y sostuvo que el objetivo es mostrar una imagen de unidad frente a un acontecimiento histórico.

“Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos; en todas las jurisdicciones estamos haciéndolo. Y quería pedirles disculpas a los porteños, sé las molestias que esto causa. Es un hecho histórico y realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”, expresó.

Por su parte, Jorge Macri señaló que los equipos de ambas administraciones trabajan de manera conjunta en la organización de las actividades.

“Venimos trabajando en equipo de manera excepcional con cada área: Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia. También estamos coordinando con la provincia de Buenos Aires, porque hay un momento en el que el Papa deja nuestra Ciudad”, explicó.

El jefe de Gobierno también pidió disculpas a los vecinos por los inconvenientes que puedan ocasionar los preparativos y destacó la importancia de la visita, que se producirá cuatro décadas después de la última llegada de un pontífice a la Argentina.

Después de 40 años volvemos a tener la visita del Santo Padre, algo que seguramente nos hubiera encantado tener con Francisco y nos ocurre hoy. Lo queremos armar para que todo el mundo pueda disfrutarlo”, afirmó.

(Foto: Gobierno de la Ciudad)&nbsp;

(Foto: Gobierno de la Ciudad)

Cómo serán los preparativos en el Monumento a los Españoles

Uno de los puntos centrales de la organización es garantizar que las personas que concurran puedan seguir las actividades, incluso si no logran ubicarse cerca del escenario principal.

En ese sentido, Jorge Macri adelantó que se instalarán pantallas y equipos de audio desde la zona de Olleros hasta el Monumento a los Españoles, para que los asistentes puedan seguir la celebración desde distintos sectores.

“Queremos que todos aquellos que no lleguen al lado del escenario puedan disfrutar, como si estuvieran a pocos metros”, explicó el mandatario porteño.

Además, remarcó que esperan una importante convocatoria tanto para la misa del lunes como para la vigilia del martes, y que trabajan para garantizar condiciones de seguridad y organización durante ambas jornadas.

“El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer”, sostuvo.

Quiénes participaron de la recorrida por los preparativos

De la visita al Monumento a los Españoles también participaron funcionarios del Gobierno nacional y de la administración porteña que intervienen en la coordinación de las actividades.

Por parte de Nación estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

En representación de la Ciudad participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Al finalizar la recorrida, Jorge Macri insistió en que el objetivo es que las actividades se desarrollen con tranquilidad y que la visita del Pontífice pueda ser disfrutada por todos los asistentes.

“Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional”, concluyó.

En pocas palabras

  • Visita Papal: Jorge Macri y Karina Milei supervisaron preparativos en Palermo para la llegada del Papa León XIV.
  • Actividades Previstas: Se centrarán en una misa y vigilia los días 9 y 10 de noviembre, con pantallas y audio en la zona.
  • Coordinación Gubernamental: Funcionarios nacionales y porteños destacaron el trabajo conjunto para el evento histórico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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