Guerra entre Rusia y Ucrania: ataques con drones, una refinería alcanzada y cientos de localidades sin luz

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que uno de los ataques alcanzó instalaciones relacionadas con la producción de misiles en la región rusa de Rostov.

Ucrania aseguró haber alcanzado una refinería petrolera

Kiev también informó que la ofensiva tuvo como objetivo una importante refinería de petróleo y otras instalaciones vinculadas con la industria militar rusa.

Entre los antecedentes de estos ataques figura la refinería Bashneft-Novoil, ubicada en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia. Las operaciones ucranianas contra este tipo de instalaciones buscan afectar sectores estratégicos de la economía y la capacidad industrial rusa.

Los bombardeos forman parte de una serie de ofensivas cruzadas que se vienen desarrollando contra infraestructura energética y objetivos considerados clave para ambos países.

Rusia atacó la red eléctrica de Ucrania y dejó a cientos de localidades sin luz

En respuesta a los ataques, Rusia lanzó una ofensiva contra instalaciones eléctricas de distintas regiones de Ucrania. Los bombardeos provocaron cortes masivos de suministro y afectaron a miles de usuarios.

En la región de Zhitómir, más de 650 localidades quedaron sin electricidad. En tanto, en Dnipropetrovsk, cerca de 100.000 usuarios permanecían sin servicio.

En Kiev, la empresa energética DTEK informó que debieron implementarse cortes de emergencia debido a los ataques contra la red eléctrica.

Las autoridades ucranianas indicaron que los equipos técnicos trabajaban para restablecer el suministro en las zonas afectadas, mientras continuaban las operaciones militares contra instalaciones estratégicas de ambos países.