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Guerra entre Rusia y Ucrania: ataques con drones, una refinería alcanzada y cientos de localidades sin luz

Kiev aseguró haber alcanzado instalaciones petroleras y militares en territorio ruso, mientras Moscú informó que derribó 235 drones ucranianos. En respuesta, Rusia bombardeó la infraestructura energética de Ucrania y provocó cortes de electricidad en cientos de localidades.

Guerra entre Rusia y Ucrania: ataques con drones

Guerra entre Rusia y Ucrania: ataques con drones, una refinería alcanzada y cientos de localidades sin luz

Ucrania lanzó una ofensiva masiva con drones contra distintas regiones de Rusia y aseguró haber alcanzado una refinería petrolera y otras instalaciones vinculadas con la producción de misiles. En paralelo, Moscú atacó infraestructura energética ucraniana y dejó a cientos de localidades sin electricidad.

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Los ataques cruzados se intensificaron durante el fin de semana y volvieron a poner en el centro del conflicto a las instalaciones estratégicas de ambos países. Mientras las autoridades rusas informaron daños en una empresa industrial de la región de Nizhni Nóvgorod, Kiev denunció nuevos bombardeos contra su red eléctrica.

Rusia informó el derribo de 235 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que sus fuerzas derribaron 235 aeronaves no tripuladas ucranianas en 17 regiones del país, según informó la agencia EFE.

Uno de los puntos afectados fue la zona de Kstovo, en la región de Nizhni Nóvgorod, donde se registraron daños significativos en una empresa industrial. El gobernador local, Gleb Nikitin, señaló que más de un centenar de drones fueron destruidos durante la ofensiva y que, de acuerdo con los primeros reportes, no hubo víctimas.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que uno de los ataques alcanzó instalaciones relacionadas con la producción de misiles en la región rusa de Rostov.

Ucrania aseguró haber alcanzado una refinería petrolera

Kiev también informó que la ofensiva tuvo como objetivo una importante refinería de petróleo y otras instalaciones vinculadas con la industria militar rusa.

Entre los antecedentes de estos ataques figura la refinería Bashneft-Novoil, ubicada en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia. Las operaciones ucranianas contra este tipo de instalaciones buscan afectar sectores estratégicos de la economía y la capacidad industrial rusa.

Los bombardeos forman parte de una serie de ofensivas cruzadas que se vienen desarrollando contra infraestructura energética y objetivos considerados clave para ambos países.

Rusia atacó la red eléctrica de Ucrania y dejó a cientos de localidades sin luz

En respuesta a los ataques, Rusia lanzó una ofensiva contra instalaciones eléctricas de distintas regiones de Ucrania. Los bombardeos provocaron cortes masivos de suministro y afectaron a miles de usuarios.

En la región de Zhitómir, más de 650 localidades quedaron sin electricidad. En tanto, en Dnipropetrovsk, cerca de 100.000 usuarios permanecían sin servicio.

En Kiev, la empresa energética DTEK informó que debieron implementarse cortes de emergencia debido a los ataques contra la red eléctrica.

Las autoridades ucranianas indicaron que los equipos técnicos trabajaban para restablecer el suministro en las zonas afectadas, mientras continuaban las operaciones militares contra instalaciones estratégicas de ambos países.

En pocas palabras

  • Ucrania y Rusia: Se intensificaron los ataques cruzados con drones y misiles contra instalaciones estratégicas de ambos países.
  • Ofensiva ucraniana: Kiev lanzó drones contra refinerías petroleras y plantas de misiles, mientras Moscú derribó 235 aeronaves.
  • Infraestructura energética: Rusia bombardeó la red eléctrica ucraniana, dejando a cientos de localidades sin suministro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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