Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería: cómo fue el momento de la detonación del paquete
El material estalló en la cara de dos gendarmes, quienes fueron trasladados a un hospital porteño por sus heridas. El hecho se produjo este mediodía y provocó lesiones en cuatro agentes.
Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería.
Una explosión ocurrida este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, generó alarma y activó un fuerte operativo de seguridad. El estallido se produjo cuando dos comandantes abrieron una encomienda que llevaba meses guardada en el edificio y ambos resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados de urgencia.
El comandante general retirado Diego Gasparuttifue a retirar el paquete, lo intentó abrir en el piso once de la Escuela de Gendarmería y allí se produjo la explosión que lastimó a cuatro personas, entre ellas una que estaba en la oficina contigua, identificada como el comandante Murillo.
El episodio encendió las alertas de las fuerzas de seguridad y abrió una investigación para determinar si se trató de un atentado y por qué el paquete permaneció tanto tiempo almacenado sin ser catalogado como sospechoso.
De acuerdo con la información preliminar, el comandante mayor retirado se presentó en el establecimiento ubicado sobre la avenida Paseo Colón para retirar una encomienda que había quedado en depósito. Según fuentes del caso, el paquete llevaba casi un año guardado, aunque otras versiones indican que podría haber estado allí entre cuatro y seis meses.
La encomienda se encontraba resguardada en el piso 11 de la institución. Posteriormente, fue trasladada hasta el despacho del subdirector, donde dos comandantes procedieron a abrirla.
Las primeras reconstrucciones señalan que el ingreso a la oficina se produjo a las 13:24, unos 25 minutos antes de lo que había trascendido en un inicio. En ese lugar, al manipular el paquete, se produjo la detonación. El artefacto no había sido previamente identificado como sospechoso, lo que genera interrogantes en el avance de la causa.
El estallido provocó lesiones de distinta gravedad en los dos agentes. Uno de ellos sufrió heridas por metralla en el pecho, mientras que el otro presentó aturdimiento, pérdida de audición y quemaduras.
La explosión generó pánico entre el personal y motivó la evacuación parcial del sector. Minutos después, se decidió desalojar todo el edificio como medida preventiva.
Tras el incidente, personal del SAME acudió al lugar y trasladó a los heridos al Hospital Argerich. Además, un tercer agente que se encontraba en el mismo piso recibió asistencia médica en el lugar, mientras que otra persona debió ser atendida con oxígeno.
Confirmación de un explosivo y sospecha de atentado
En A24 informaron que el objeto que detonó era un explosivo. En este contexto, la Justicia investiga si el hecho fue un atentado y cuáles fueron los motivos detrás del envío del paquete.
Uno de los puntos clave es el tiempo que la encomienda permaneció en el edificio sin que se detectara su peligrosidad. También se analiza la trazabilidad del envío y el recorrido que tuvo antes de llegar a la institución.
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, con la investigación a cargo del fiscal Marcelo Martínez De Giorgi. Las actuaciones quedaron en manos de la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista.
Operativo de seguridad y análisis de otras encomiendas
Tras la explosión, el área fue acordonada y se desplegó un amplio operativo con participación de la Policía de la Ciudad, Bomberos y equipos especializados.
El Departamento de Explosivos de la Policía Federal trabajó en el lugar para determinar las características del artefacto y descartar nuevos riesgos.
En el edificio había otras dos encomiendas, que también fueron analizadas por personal especializado. Minutos antes de las 15, las autoridades confirmaron que no representaban peligro. Asimismo, la Brigada Especial Federal de Rescate revisó el subsuelo del establecimiento para descartar la presencia de otros dispositivos.
Qué es la Escuela Superior de Gendarmería
La Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina es la unidad académica encargada de la formación y el perfeccionamiento de oficiales de la fuerza. Su misión principal es la actualización profesional y la capacitación de cuadros jerárquicos.
Con la creación del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, la institución amplió su oferta educativa y se consolidó como un espacio de formación de posgrado. Entre sus propuestas se encuentran licenciaturas en Seguridad Pública, Administración Pública y Criminalística, además de profesorados universitarios.
También dicta cursos de estado mayor, actualización profesional y programas de educación permanente, tanto presenciales como a distancia. La investigación buscará esclarecer si hubo intencionalidad, identificar a los responsables y determinar posibles fallas en los protocolos de control.