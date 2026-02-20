Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería: cómo fue el momento de la detonación del paquete

Embed

La encomienda se encontraba resguardada en el piso 11 de la institución. Posteriormente, fue trasladada hasta el despacho del subdirector, donde dos comandantes procedieron a abrirla.

Las primeras reconstrucciones señalan que el ingreso a la oficina se produjo a las 13:24, unos 25 minutos antes de lo que había trascendido en un inicio. En ese lugar, al manipular el paquete, se produjo la detonación. El artefacto no había sido previamente identificado como sospechoso, lo que genera interrogantes en el avance de la causa.

El estallido provocó lesiones de distinta gravedad en los dos agentes. Uno de ellos sufrió heridas por metralla en el pecho, mientras que el otro presentó aturdimiento, pérdida de audición y quemaduras.

La explosión generó pánico entre el personal y motivó la evacuación parcial del sector. Minutos después, se decidió desalojar todo el edificio como medida preventiva.

Tras el incidente, personal del SAME acudió al lugar y trasladó a los heridos al Hospital Argerich. Además, un tercer agente que se encontraba en el mismo piso recibió asistencia médica en el lugar, mientras que otra persona debió ser atendida con oxígeno.

Confirmación de un explosivo y sospecha de atentado

En A24 informaron que el objeto que detonó era un explosivo. En este contexto, la Justicia investiga si el hecho fue un atentado y cuáles fueron los motivos detrás del envío del paquete.

Uno de los puntos clave es el tiempo que la encomienda permaneció en el edificio sin que se detectara su peligrosidad. También se analiza la trazabilidad del envío y el recorrido que tuvo antes de llegar a la institución.

Embed

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, con la investigación a cargo del fiscal Marcelo Martínez De Giorgi. Las actuaciones quedaron en manos de la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista.

Operativo de seguridad y análisis de otras encomiendas

Tras la explosión, el área fue acordonada y se desplegó un amplio operativo con participación de la Policía de la Ciudad, Bomberos y equipos especializados.

El Departamento de Explosivos de la Policía Federal trabajó en el lugar para determinar las características del artefacto y descartar nuevos riesgos.

En el edificio había otras dos encomiendas, que también fueron analizadas por personal especializado. Minutos antes de las 15, las autoridades confirmaron que no representaban peligro. Asimismo, la Brigada Especial Federal de Rescate revisó el subsuelo del establecimiento para descartar la presencia de otros dispositivos.

SGTKP5XABBEZBMLKL2S2LM4MYQ (2) Personal de bomberos de la Ciudad y de la PFA en el lugar.

Qué es la Escuela Superior de Gendarmería

La Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina es la unidad académica encargada de la formación y el perfeccionamiento de oficiales de la fuerza. Su misión principal es la actualización profesional y la capacitación de cuadros jerárquicos.

Con la creación del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, la institución amplió su oferta educativa y se consolidó como un espacio de formación de posgrado. Entre sus propuestas se encuentran licenciaturas en Seguridad Pública, Administración Pública y Criminalística, además de profesorados universitarios.

También dicta cursos de estado mayor, actualización profesional y programas de educación permanente, tanto presenciales como a distancia. La investigación buscará esclarecer si hubo intencionalidad, identificar a los responsables y determinar posibles fallas en los protocolos de control.