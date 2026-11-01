Qué pasó con los 15 turistas que llegaron intoxicados a Ezeiza después de viajar desde Ushuaia

La atención médica se concentró en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde los equipos sanitarios evaluaron a los pasajeros y les brindaron la asistencia necesaria.

A pesar de la cantidad de personas afectadas, ninguno de los turistas necesitó ser derivado a un centro de salud ni quedó internado. Al cierre del operativo, todos permanecían fuera de peligro.

Un paro de trabajadores de ATE causó demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos del país. (Foto: Archivo)

La hipótesis de una intoxicación alimentaria durante un crucero

Una de las principales hipótesis apunta a una posible intoxicación alimentaria durante una travesía en crucero. De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, antes de abordar los aviones habían desembarcado de una embarcación en el puerto de Ushuaia.

Durante el viaje, los turistas habrían recibido viandas que contenían atún y pollo. Esos alimentos quedaron bajo análisis como posibles fuentes del cuadro que afectó a los integrantes del grupo.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó qué alimento pudo haber provocado los síntomas ni se estableció de manera concluyente el origen de la intoxicación.

Investigan en qué crucero viajaban los pasajeros

Las averiguaciones también buscan identificar la embarcación en la que habían viajado los turistas antes de llegar a Ushuaia.

Según la información disponible, al puerto de la capital fueguina habían arribado dos cruceros: uno de origen noruego y otro chileno. Por ahora, no se pudo determinar cuál de las dos embarcaciones transportaba a los pasajeros que posteriormente presentaron síntomas.

Mientras continúan las investigaciones para reconstruir lo ocurrido, el operativo sanitario en Ezeiza concluyó durante la madrugada del domingo. Los 15 turistas recibieron asistencia, ocho necesitaron medicación y ninguno requirió internación.