El gesto de amor de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel que se volvió viral y estalló en redes

El tatuaje, pequeño pero contundente, funcionó como una declaración de amor que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales. Una muestra más de que, incluso en la previa de un año deportivo decisivo, el corazón también juega su propio partido.

Las postales más tiernas que publicó el futbolista en redes

Por qué habrían postergado el casamiento Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En octubre, los rumores sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron en aumento y se instalaron con fuerza en el mundo del espectáculo. Incluso había trascendido que la pareja ya tenía definida una fecha concreta: el 20 de diciembre de este año. Según esas versiones, el lugar elegido para la celebración sería Exaltación de la Cruz, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. De acuerdo con la información que comenzó a circular, la cantante y el futbolista habían decidido postergar sus planes de casamiento y trasladar la fecha para algún momento de 2026, desactivando así las versiones que daban por hecho el enlace antes de fin de año.

La primicia fue revelada por Juli Argenta en LAM (América TV), el ciclo que conduce Ángel de Brito. Al aire, la panelista fue contundente: "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“.

En la misma emisión, Yanina Latorre aportó más detalles sobre los motivos detrás del supuesto cambio de planes. Según explicó, Tini estaría enfocada en reorganizar su vida personal y logística, ya que planea mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras al mismo tiempo cumple con una intensa agenda de shows y compromisos profesionales en el país.



