El gesto de amor de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel que se volvió viral y estalló en redes
El futbolista Rodrigo De Paul sorprendió a todos con un gesto romántico que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Las imágenes junto a la cantante se viralizaron y despertaron todo tipo de reacciones. Mirá qué se tatuó el futbolista. ¡Una locura!
11 ene 2026, 19:14
El gesto de amor de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel que se volvió viral y estalló en redes
Rodrigo De Paul volvió a marcar tendencia en redes sociales, pero esta vez lejos de una cancha y sin la camiseta puesta. El mediocampista de la Selección Argentina compartió en sus historias y posteos una serie de imágenes de sus días de descanso en el Caribe junto a Tini Stoessel, y un detalle romántico no tardó en convertirse en tema de conversación entre sus seguidores.
En medio de abrazos, sonrisas y escenas de complicidad, hubo un gesto que se robó todas las miradas: el futbolista decidió inmortalizar en su piel unos pequeños corazones que la cantante le había dibujado de manera casual en uno de los costados de su cuerpo. Lo que comenzó como un juego entre la pareja terminó transformándose en un tatuaje cargado de simbolismo y amor.
De Paul atraviesa sus últimas jornadas de vacaciones antes de encarar un 2026 exigente, con doble competencia de alto nivel: su nueva etapa en el Inter Miami y el gran objetivo de mitad de año con la Selección Argentina, nada menos que el Mundial. Por eso, estos días de relax aparecen como una pausa clave para recargar energías y despejar la cabeza.
Lejos de los entrenamientos, las concentraciones y la presión del alto rendimiento, De Paul se mostró distendido, disfrutando del sol, el descanso y la compañía de Tini. Las postales reflejan una pareja afianzada, entre gestos de cariño, momentos íntimos y una conexión que no pasa desapercibida para sus fans.
El tatuaje, pequeño pero contundente, funcionó como una declaración de amor que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales. Una muestra más de que, incluso en la previa de un año deportivo decisivo, el corazón también juega su propio partido.
Las postales más tiernas que publicó el futbolista en redes
Por qué habrían postergado el casamiento Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
En octubre, los rumores sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron en aumento y se instalaron con fuerza en el mundo del espectáculo. Incluso había trascendido que la pareja ya tenía definida una fecha concreta: el 20 de diciembre de este año. Según esas versiones, el lugar elegido para la celebración sería Exaltación de la Cruz, lo que alimentó aún más las especulaciones.
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. De acuerdo con la información que comenzó a circular, la cantante y el futbolista habían decidido postergar sus planes de casamiento y trasladar la fecha para algún momento de 2026, desactivando así las versiones que daban por hecho el enlace antes de fin de año.
La primicia fue revelada por Juli Argenta en LAM (América TV), el ciclo que conduce Ángel de Brito. Al aire, la panelista fue contundente: "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“.
En la misma emisión, Yanina Latorre aportó más detalles sobre los motivos detrás del supuesto cambio de planes. Según explicó, Tini estaría enfocada en reorganizar su vida personal y logística, ya que planea mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras al mismo tiempo cumple con una intensa agenda de shows y compromisos profesionales en el país.