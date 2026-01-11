Aseguran que una tercera en discordia provocó la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

En cambio, al referirse al presente sentimental de Awada, marcó una diferencia clara: “En este momento está sola, no me parece que tenga otro candidato”, afirmó.

Para cerrar, Aristida redobló la apuesta y dejó una predicción que promete seguir alimentando el tema en la agenda mediática: en aproximadamente tres meses, Mauricio Macri blanquearía públicamente una nueva relación sentimental, y tiempo después haría lo propio Juliana Awada.

Una declaración que vuelve a poner el foco sobre una de las separaciones más comentadas del último tiempo y que abre la puerta a nuevas revelaciones.

Quién fue el primer marido de Juliana Awada

Antes de convertirse en primera dama y de su relación con Mauricio Macri, Juliana Awada estuvo casada con el conde belga Bruno Laurent Barbier, con quien contrajo matrimonio a fines de los años 90. La relación se desarrolló en un perfil muy bajo y lejos de la exposición mediática que más tarde rodearía su vida personal, aunque con el paso del tiempo ese vínculo comenzó a despertar curiosidad pública.

De ese matrimonio nació su primera hija, Valentina Barbier, quien actualmente reside en Europa y mantiene un fuerte vínculo con su padre. Tras algunos años de relación, Awada y Barbier se separaron y la empresaria regresó definitivamente a la Argentina, donde retomó de lleno su carrera en el mundo de la moda y el diseño.

Si bien Barbier siempre se mantuvo alejado de los medios y prácticamente no existen registros públicos de su vida personal, su nombre suele reaparecer cada vez que se repasa la historia sentimental de Juliana Awada. Ese primer matrimonio marcó una etapa clave en la vida privada de la empresaria, previa a su posterior relación con Mauricio Macri y su llegada a la escena pública nacional.