La vidente de los famosos Arístida La Mística lanzó una explosiva versión en Infama (América TV), habló de un posible nuevo romance y anticipó que en tres meses algo pasará. Mirá la predicción completa.
11 ene 2026, 20:05
Aseguran que una tercera en discordia provocó la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada
La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada continúa sumando capítulos y, en las últimas horas, una versión inesperada volvió a encender la polémica. Aristida La Mística, la reconocida vidente de los famosos (que semanas atrás acertó la ruptura de Wanda Nara y Martín Migueles) aseguró que existe una tercera en discordia que habría sido determinante en el final del vínculo entre el expresidente y la empresaria.
La médium hizo estas declaraciones en Infama (América TV), el ciclo que conduce Marcela Tauro, donde fue categórica al referirse al futuro de la expareja. “Ya no van a volver”, afirmó sin rodeos, descartando cualquier posibilidad de reconciliación.
Pero la predicción no terminó ahí. Aristida anticipó que todavía restan revelaciones fuertes por salir a la luz. “Dentro de tres meses aproximadamente nos vamos a enterar de todo, primero de Mauricio y después de ‘la hechicera’ (Juliana Awada)”, aseguró al aire, generando un clima de expectativa y misterio.
Consultada por Tauro sobre si Macri estaría iniciando una nueva relación, la vidente respondió con contundencia: “No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro, es muy astuto este italiano, tiene sangre italiano, así que ya nos vamos a enterar”.
En cambio, al referirse al presente sentimental de Awada, marcó una diferencia clara: “En este momento está sola, no me parece que tenga otro candidato”, afirmó.
Para cerrar, Aristida redobló la apuesta y dejó una predicción que promete seguir alimentando el tema en la agenda mediática: en aproximadamente tres meses, Mauricio Macri blanquearía públicamente una nueva relación sentimental, y tiempo después haría lo propio Juliana Awada.
Una declaración que vuelve a poner el foco sobre una de las separaciones más comentadas del último tiempo y que abre la puerta a nuevas revelaciones.
Quién fue el primer marido de Juliana Awada
Antes de convertirse en primera dama y de su relación con Mauricio Macri, Juliana Awada estuvo casada con el conde belga Bruno Laurent Barbier, con quien contrajo matrimonio a fines de los años 90. La relación se desarrolló en un perfil muy bajo y lejos de la exposición mediática que más tarde rodearía su vida personal, aunque con el paso del tiempo ese vínculo comenzó a despertar curiosidad pública.
De ese matrimonio nació su primera hija, Valentina Barbier, quien actualmente reside en Europa y mantiene un fuerte vínculo con su padre. Tras algunos años de relación, Awada y Barbier se separaron y la empresaria regresó definitivamente a la Argentina, donde retomó de lleno su carrera en el mundo de la moda y el diseño.
Si bien Barbier siempre se mantuvo alejado de los medios y prácticamente no existen registros públicos de su vida personal, su nombre suele reaparecer cada vez que se repasa la historia sentimental de Juliana Awada. Ese primer matrimonio marcó una etapa clave en la vida privada de la empresaria, previa a su posterior relación con Mauricio Macri y su llegada a la escena pública nacional.