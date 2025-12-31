Verano 2026: dónde están las cámaras de fotomultas en las rutas a la Costa y cuánto cuestan las infracciones

Por su parte, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aseguró que el municipio informó el cambio de empresa y que las cámaras se encuentran habilitadas. No obstante, advirtieron que podrían no estar operativas, ya que además de la autorización provincial los radares deben ser supervisados por el INTI y la Dirección Nacional de Seguridad Vial, organismos que dependen del Gobierno nacional, en un proceso administrativo que puede demorar.

El operativo Sol a Sol

Más allá de los radares fijos, los controles en las rutas hacia la Costa incluyen un esquema más amplio. La provincia ya puso en marcha el Operativo de Sol a Sol, que contempla operativos diarios de control de tránsito, documentación y alcoholemia en puntos estratégicos, además de mega operativos especiales durante fines de semana, recambios turísticos y horarios nocturnos.

También se incorporaron radares móviles capaces de detectar infracciones dentro de los vehículos, como el uso del celular mientras se conduce. Una de las novedades de esta temporada es justamente el control del uso del teléfono al volante mediante nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad vial, complementadas con operativos dinámicos en circulación.

Cuáles son las multas más comunes y sus precios

Según un relevamiento oficial, las infracciones más frecuentes durante el verano son conducir bajo los efectos del alcohol, usar el celular al volante, no utilizar el cinturón de seguridad, exceder los límites de velocidad y circular sin la documentación obligatoria.

En la provincia de Buenos Aires, las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor de referencia actual es de $1.711. De esta manera, una infracción por exceso de velocidad puede costar entre $215.250 y $1.711.000 (de 150 a 1.000 UF). Negarse a un control de alcoholemia o dar positivo —en una jurisdicción donde rige la ley de Alcohol Cero— implica sanciones que van de $855.500 a $2.053.200 (500 a 1.200 UF). Circular sin cinturón de seguridad o con la VTV vencida puede costar entre $143.500 y $855.500 (100 a 500 UF), mientras que usar el celular mientras se maneja tiene multas que van de $171.100 a $342.200 (100 a 200 UF).

La ley nacional de tránsito 24.449 establece que quienes salgan a la ruta deben llevar la licencia de conducir vigente y el DNI, además de la cédula de identificación del vehículo y el comprobante del seguro, que puede exhibirse en formato papel o digital. También es obligatorio circular con la Revisión Técnica Vehicular (RTO), la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o su equivalente, según la provincia donde esté radicado el vehículo.