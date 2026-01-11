Incendios en Chubut: reabrieron la Ruta 40 y alertan por el avance del fuego
Vialidad Nacional levantó el corte entre Epuyén y El Hoyo, aunque pidió circular con extrema precaución por el humo y el trabajo de brigadistas.
La Dirección Nacional de Vialidad informó que quedó rehabilitado el tránsito en la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Epuyén con El Hoyo, en la provincia de Chubut, tras varias horas de corte preventivo por el avance de un incendio forestal en la zona.
Si bien la circulación volvió a estar permitida, las autoridades solicitaron extrema precaución al conducir, debido a la baja visibilidad, el humo persistente y la presencia de brigadistas, autobombas y maquinaria pesada trabajando a la vera de la calzada para evitar que las llamas alcancen el asfalto.
El corte y las tareas de evacuación
La interrupción del tránsito se extendió desde las 15:40 hasta las 20:25 del sábado y afectó a todo tipo de vehículos. Según explicaron desde Vialidad, el cierre respondió a un riesgo inminente para los conductores, producto de las altas temperaturas, el humo denso y el avance del fuego en un contexto climático extremo en la Patagonia.
Durante la noche, también se dispusieron cortes temporales en sectores cercanos al paraje El Pedregoso, el callejón de Núñez y zonas de Aldea San Francisco, con el objetivo de facilitar las tareas de evacuación preventiva. Vecinos de esas localidades fueron trasladados hacia la Escuela N.º 223, ubicada sobre la traza de la ruta, donde se montó un centro de resguardo.
Desde hace varios días, brigadistas forestales, bomberos voluntarios, personal de Protección Civil y vecinos trabajan contrarreloj para contener el incendio, en un escenario adverso marcado por sequía prolongada, temperaturas elevadas y fuertes ráfagas de viento, factores que complican las tareas de control.
El foco ígneo se originó el 5 de enero en cercanías de Puerto Patriada y el lago Epuyén y se propagó con rapidez por la extrema sequedad del bosque andino-patagónico y la vegetación baja. En menos de 48 horas, las llamas llegaron a zonas próximas a Epuyén y El Hoyo, generando una situación crítica.
De acuerdo a datos oficiales, más de 3.000 personas debieron ser evacuadas y al menos 10 viviendas resultaron destruidas, según confirmó el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas.
La advertencia del gobernador Ignacio Torres
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó el escenario como una de las emergencias ambientales más graves que atravesó la provincia y advirtió sobre la magnitud del problema climático.
“Estamos atravesando la peor sequía desde 1965. Todos los años hay incendios, ya sean accidentales o intencionales, pero hoy cualquier foco tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, sostuvo el mandatario en declaraciones televisivas.
Torres remarcó además que las últimas horas fueron decisivas para evitar una tragedia mayor: “Sabíamos que estas 48 horas eran críticas. El viento no ayudó y se esperan ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de propagación y la aparición de nuevos focos”.