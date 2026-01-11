Incendios en Chubut: reabrieron la Ruta 40 y alertan por el avance del fuego

Desde hace varios días, brigadistas forestales, bomberos voluntarios, personal de Protección Civil y vecinos trabajan contrarreloj para contener el incendio, en un escenario adverso marcado por sequía prolongada, temperaturas elevadas y fuertes ráfagas de viento, factores que complican las tareas de control.

incendios-chubut

El foco ígneo se originó el 5 de enero en cercanías de Puerto Patriada y el lago Epuyén y se propagó con rapidez por la extrema sequedad del bosque andino-patagónico y la vegetación baja. En menos de 48 horas, las llamas llegaron a zonas próximas a Epuyén y El Hoyo, generando una situación crítica.

De acuerdo a datos oficiales, más de 3.000 personas debieron ser evacuadas y al menos 10 viviendas resultaron destruidas, según confirmó el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas.

La advertencia del gobernador Ignacio Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó el escenario como una de las emergencias ambientales más graves que atravesó la provincia y advirtió sobre la magnitud del problema climático.

“Estamos atravesando la peor sequía desde 1965. Todos los años hay incendios, ya sean accidentales o intencionales, pero hoy cualquier foco tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, sostuvo el mandatario en declaraciones televisivas.

Torres remarcó además que las últimas horas fueron decisivas para evitar una tragedia mayor: “Sabíamos que estas 48 horas eran críticas. El viento no ayudó y se esperan ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de propagación y la aparición de nuevos focos”.