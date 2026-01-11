Indiana Cubero y Thiago Silvero celebraron un nuevo mes juntos: el romántico mensaje que explotó en redes

La relación entre Indiana y Thiago se hizo pública a mediados de diciembre, cuando ella compartió una imagen juntos en un restaurante y él oficializó el romance con una frase romántica: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo, mi compañera”. Desde entonces, ambos optaron por mostrar solo pequeños fragmentos de su intimidad, siempre con un perfil bajo y alejado del ruido mediático que suele rodear a la familia Neumann-Cubero.

Mientras Indiana transita su adolescencia con un perfil reservado, Silvero continúa enfocado en su carrera deportiva. El defensor central, de 19 años, nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando y se formó futbolísticamente en Vélez Sarsfield, club con el que recientemente renovó contrato hasta 2028. Además, integra el radar de las selecciones juveniles y supo vestir la camiseta de la Selección Argentina Sub 20.

indiana-cubero-y-thiago-silvero-celebraron-otro-mes-de-noviazgo-foto-instagram-cuberoindiana-AISEB5QP6FDAXNGRJO4WQNAMP4

en-diciembre-de-2025-indiana-cubero-ythiago-silvero-blanquearon-su-relacion-con-esta-imagen-foto-instagramthiagosiilvero-y-cuberoindiana-HGDOKXCDN5EBRBULQG3ZRG7NRU

En el último Torneo Apertura 2025, el joven futbolista sumó once partidos en Primera División, acumulando 483 minutos en cancha. En paralelo, también tuvo continuidad en la Reserva, donde disputó diecinueve encuentros y se consolidó como una de las promesas del Fortín.

Así, lejos de los escándalos y con un perfil cada vez más maduro, Indiana y Thiago continúan escribiendo su historia de amor a su propio ritmo, entre mensajes románticos, proyectos personales y sueños que recién empiezan.

Quién es Thiago Silvero, el joven que conquistó a Indiana Cubero

Thiago Silvero tiene 19 años, nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y desde chico está ligado al mundo del fútbol. Defensor central, se formó en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield, club al que considera su casa y donde fue construyendo una carrera en ascenso dentro de las inferiores hasta llegar al plantel profesional.

En la actualidad integra el equipo de Primera División del Fortín y recientemente renovó su contrato con la institución de Liniers hasta 2028, una señal de la confianza que el club deposita en su proyección. Además, su rendimiento lo llevó a vestir la camiseta de la Selección Argentina Sub 20, consolidándose como una de las promesas del fútbol nacional.

Durante el último Torneo Apertura 2025, Silvero disputó once partidos oficiales y acumuló 483 minutos en cancha, mientras que en la Reserva sumó diecinueve encuentros, ganando continuidad y rodaje competitivo. En paralelo a su crecimiento deportivo, su relación con Indiana Cubero lo puso en el radar mediático, aunque ambos eligen mantener un perfil bajo y priorizar su intimidad.