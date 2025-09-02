Video: una fuga a toda velocidad terminó en un choque en un peaje del Acceso Oeste

El conductor salió del auto por la puerta del acompañante y escapó corriendo, logrando evitar a los policías. El rodado quedó abandonado en el lugar y fue secuestrado para pericias.

Investigación judicial

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Morón, con los fiscales Fernando Capello y Pablo Masferrer. En el lugar se comprobó que tanto la numeración de chasis y motor estaban adulteradas como las patentes, que no eran originales.

La investigación busca determinar el origen real del auto, en el marco de una causa caratulada como encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.