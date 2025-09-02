En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Video
Fuga
Impactante

Video: una fuga a toda velocidad terminó en un choque en un peaje del Acceso Oeste

El final de la persecución fue registrado por las cámaras de seguridad. La secuencia había comenzado en las calles de Villa Sarmiento y finalizó a unos 8 kilómetros de distancia.

Una fuga a toda velocidad terminó en un choque en el peaje del Acceso Oeste. 

Una fuga a toda velocidad terminó en un choque en el peaje del Acceso Oeste. 

Un auto con patente falsa protagonizó una peligrosa persecución policial que terminó en un choque en la bajada del peaje de Acceso Oeste, a la altura de Castelar. El hecho ocurrió este lunes al mediodía y quedó grabado en un video de las cámaras de seguridad que muestra cómo un motociclista estuvo a punto de ser embestido.

Leé también Respuesta y ¿palito? a la Tora: el llamativo video de Maxi 18 Kilates
respuesta y ¿palito? a la tora: el llamativo video de maxi 18 kilates

Todo comenzó pasadas las 13, cuando un móvil de la Comisaría Quinta de Morón intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 207 gris plata en Villa Sarmiento. A los agentes les llamó la atención la patente, que a simple vista parecía falsa y no coincidía con el modelo del auto.

El conductor estaba solo y, al notar la presencia policial, escapó a toda velocidad. En ese momento se inició una persecución que se extendió por unos ocho kilómetros, con varios patrulleros sumándose para cerrar posibles rutas de fuga.

Embed

El choque en el peaje y la fuga a pie

El final se dio en la bajada de la avenida Santa Rosa, cuando el vehículo derrapó y quedó cruzado en la entrada al peaje, muy cerca de un motociclista que esperaba el levantamiento de la barrera.

El conductor salió del auto por la puerta del acompañante y escapó corriendo, logrando evitar a los policías. El rodado quedó abandonado en el lugar y fue secuestrado para pericias.

FWII5XT3OVALXM7IXP6BGZG4BM

Investigación judicial

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Morón, con los fiscales Fernando Capello y Pablo Masferrer. En el lugar se comprobó que tanto la numeración de chasis y motor estaban adulteradas como las patentes, que no eran originales.

La investigación busca determinar el origen real del auto, en el marco de una causa caratulada como encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Video Fuga Choque
Notas relacionadas
El video con la huida de un conductor después de atropellar a dos jóvenes en Mar del Plata
Thiago Medina reaccionó a las fotos íntimas de Daniela Celis con un sugestivo video: "Podes subir..."
Video: así fue el momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar