Policiales
Conductor
Mar Del Plata
SIN VÍCTIMAS FATALES

El video con la huida de un conductor después de atropellar a dos jóvenes en Mar del Plata

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo sobre la avenida Patricio Peralta Ramos. El vehículo, que aún no fue identificado, se subió a la vereda, embistió a las víctimas y escapó en medio de la niebla.

El video con la huida de un conductor después de atropellar a dos jóvenes en Mar del Plata

Un conductor es buscado de manera intensa en Mar del Plata luego de protagonizar un grave accidente en el que dos jóvenes de 18 y 25 años resultaron atropellados en la zona de Parque San Martín. Tras el impacto, el automovilista escapó sin asistir a las víctimas, que permanecen hospitalizadas con politraumatismos.

Le reclamó al conductor que le atropelló el perro y la discusión terminó con una violencia sin precedentes. (Foto: archivo)

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de Avenida Patricio Peralta Ramos y Alvarado, donde efectivos de la Comisaría Novena llegaron tras un aviso al 911. Allí encontraron a Luca, de 18 años, y Emiliano, de 25, tendidos en la vereda luego de haber sido embestidos por un vehículo que, según testigos, perdió el control, derrapó y terminó sobre el cordón.

El auto involucrado aún no fue identificado, aunque las primeras descripciones lo vinculan con un Chevrolet Celta gris oscuro, todavía no se descarta la posibilidad de que se trate de un Volkswagen Fox o un Renault Clio. El conductor huyó en dirección a Avenida Colón, por lo que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 11, bajo la fiscalía de Pablo Moure. Videos grabados por personas que presenciaron la escena ya fueron incorporados a la causa.

En uno de ellos, se puede ver la huida del auto que no se llega a divisar bien entre la lluvia y la neblina de la noche. El vehículo baja de la vereda y acelera a toda velocidad mientras los transeúntes advierten la maniobra. También se puede ver a uno de los chicos recién embestidos con heridas, lamentándose de lo ocurrido.

De acuerdo con lo reconstruido por las familias, los jóvenes habían salido con amigos a distintos boliches de Playa Grande. Al terminar la noche, ante la falta de transporte disponible y los elevados precios, decidieron caminar hacia Playa Chica en busca de opciones más económicas. Casi a las seis de la mañana, cuando circulaban a la altura de Avellaneda, fueron embestidos por el vehículo.

Las heridas fueron de consideración, aunque no pusieron en riesgo sus vidas. Luca sufrió cortes en la ceja y la nariz, además de golpes en hombro y rodilla. Emiliano, en tanto, recibió un fuerte golpe en la sien que lo dejó inconsciente y con una herida profunda.

Fueron sus propios padres quienes se encargaron de trasladarlos al hospital ante la demora de la ambulancia del SAME. Alejandra, la madre de Luca, lo llevó a una clínica privada, mientras que Fernando, padre de Emiliano, condujo hasta la clínica Pueyrredón. Según relataron, la asistencia médica tardó más de veinte minutos en llegar.

Fernando detalló que la madrugada estaba cubierta por una densa niebla que dificultaba la visión. “Él estaba llamando un Uber, iba caminando hacia Manolo para que le salga más barato. Se despidió de sus amigos y de repente un auto lo golpeó de atrás. El chico que grabó me dijo que el auto les pegó con la cola, no con el capó”, relató a la prensa local. Una joven que se encontraba en el lugar lo asistió de inmediato, presionando la herida con un sweater hasta que recuperó el conocimiento.

El fiscal Moure inició una causa por lesiones culposas contra autor desconocido, aunque hasta el momento no lograron dar con la patente del vehículo. Las familias denunciaron la ausencia de cámaras de seguridad en el área y advirtieron sobre la peligrosidad de la zona, donde los autos suelen circular a gran velocidad y cerca de los peatones.

En ese marco, apelan a la colaboración ciudadana para aportar datos que permitan avanzar en la investigación. “Pido por favor que si alguien vio algo que nos ayude. La patente no se ve por la niebla que había. Si algún automovilista iba detrás, que avisen por favor”, solicitó una de las madres.

