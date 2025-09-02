El video con la huida de un conductor después de atropellar a dos jóvenes en Mar del Plata

Embed

De acuerdo con lo reconstruido por las familias, los jóvenes habían salido con amigos a distintos boliches de Playa Grande. Al terminar la noche, ante la falta de transporte disponible y los elevados precios, decidieron caminar hacia Playa Chica en busca de opciones más económicas. Casi a las seis de la mañana, cuando circulaban a la altura de Avellaneda, fueron embestidos por el vehículo.

Las heridas fueron de consideración, aunque no pusieron en riesgo sus vidas. Luca sufrió cortes en la ceja y la nariz, además de golpes en hombro y rodilla. Emiliano, en tanto, recibió un fuerte golpe en la sien que lo dejó inconsciente y con una herida profunda.

Fueron sus propios padres quienes se encargaron de trasladarlos al hospital ante la demora de la ambulancia del SAME. Alejandra, la madre de Luca, lo llevó a una clínica privada, mientras que Fernando, padre de Emiliano, condujo hasta la clínica Pueyrredón. Según relataron, la asistencia médica tardó más de veinte minutos en llegar.

Fernando detalló que la madrugada estaba cubierta por una densa niebla que dificultaba la visión. “Él estaba llamando un Uber, iba caminando hacia Manolo para que le salga más barato. Se despidió de sus amigos y de repente un auto lo golpeó de atrás. El chico que grabó me dijo que el auto les pegó con la cola, no con el capó”, relató a la prensa local. Una joven que se encontraba en el lugar lo asistió de inmediato, presionando la herida con un sweater hasta que recuperó el conocimiento.

El fiscal Moure inició una causa por lesiones culposas contra autor desconocido, aunque hasta el momento no lograron dar con la patente del vehículo. Las familias denunciaron la ausencia de cámaras de seguridad en el área y advirtieron sobre la peligrosidad de la zona, donde los autos suelen circular a gran velocidad y cerca de los peatones.

En ese marco, apelan a la colaboración ciudadana para aportar datos que permitan avanzar en la investigación. “Pido por favor que si alguien vio algo que nos ayude. La patente no se ve por la niebla que había. Si algún automovilista iba detrás, que avisen por favor”, solicitó una de las madres.