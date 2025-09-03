En vivo Radio La Red
NEGOCIACIONES

¿Estados Unidos sin Visa?: los detalles de lo que se sabe del acuerdo con el gobierno de Milei

El medio especializado estadounidense Axios publicó una nueva versión sobre la negociación entre Argentina y la administración de Donald Trump por el permiso para ingresar a la nación norteamericano.

¿Estados Unidos sin visa?: los detalles de lo que se sabe del acuerdo con el gobierno de Milei

¿Estados Unidos sin visa?: los detalles de lo que se sabe del acuerdo con el gobierno de Milei

El sueño de muchos ciudadanos argentinos de poder ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa habría sido suspendido momentáneamente. Según informó el medio estadounidense Axios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría frenado el proceso de adhesión de la Argentina al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar por turismo o negocios por un máximo de 90 días con solo una autorización electrónica de viaje.

viajar a ee.uu. sin visa: quienes son los argentinos que se quedaran afuera del nuevo beneficio

La suspensión se debería a una supuesta “falta de comunicación y organización” por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional, liderada por Kristi Noem.

Además, el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, habría expresado preocupación por los audios filtrados que revelan presunta corrupción dentro del gobierno de Javier Milei, y planteó la necesidad de más conversaciones antes de avanzar con la aprobación.

eeuu
El canciller Gerardo Wrthein y el Secretario de Estado, Marco Rubio

El canciller Gerardo Wrthein y el Secretario de Estado, Marco Rubio

La comitiva argentina y el freno inesperado

El posible retraso en el acuerdo se conoció, según el portal Axios, mientras funcionarios del gabinete de Javier Milei, entre ellos Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), viajaban a Washington con la intención de firmar el convenio. La delegación argentina no fue advertida previamente sobre los cuestionamientos de Estados Unidos antes de salir desde Buenos Aires.

Al llegar a Miami, donde realizaban una escala antes de volar a la capital estadounidense, el DHS les indicó que no continuaran el viaje porque “al acuerdo le faltaba una firma”. Tras permanecer dos días en Florida, los funcionarios regresaron al país sin haber concretado ningún avance en la adhesión al programa.

Javier Milei destacó la

Javier Milei destacó la "fuerte alineación con Estados Unidos" tras reunirse con Trump y Blinken. (Foto: Reuters)

Cómo funciona el Programa de Exención de Visa

El VWP permite a los ciudadanos de 42 países viajar a Estados Unidos sin visa, siempre que cumplan con ciertos requisitos de seguridad, antiterrorismo, control migratorio, gestión fronteriza y documentación. Entre los países que participan están Chile, Australia, Alemania, Francia, España, Italia, Japón, Reino Unido y Nueva Zelanda, entre otros.

El ingreso al programa no es automático: los países deben atravesar evaluaciones rigurosas que incluyen la emisión de documentos de viaje seguros, colaboración con las autoridades estadounidenses y una tasa de rechazo de visas de no inmigrante inferior al 3%. Según la experiencia de otros países, la adhesión al VWP puede demorar varios meses, dependiendo del cumplimiento de estos criterios y de la voluntad política de ambas partes.

La pausa anunciada por el DHS representa un retroceso temporal para los argentinos que esperaban viajar a Estados Unidos con mayor facilidad. El gobierno estadounidense subrayó que antes de que se deje de exigir visa, la Argentina debe demostrar cumplimiento pleno de los requisitos de seguridad y coordinación con las agencias norteamericanas.

