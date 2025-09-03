¿Estados Unidos sin visa?: los detalles de lo que se sabe del acuerdo con el gobierno de Milei

Al llegar a Miami, donde realizaban una escala antes de volar a la capital estadounidense, el DHS les indicó que no continuaran el viaje porque “al acuerdo le faltaba una firma”. Tras permanecer dos días en Florida, los funcionarios regresaron al país sin haber concretado ningún avance en la adhesión al programa.

Cómo funciona el Programa de Exención de Visa

El VWP permite a los ciudadanos de 42 países viajar a Estados Unidos sin visa, siempre que cumplan con ciertos requisitos de seguridad, antiterrorismo, control migratorio, gestión fronteriza y documentación. Entre los países que participan están Chile, Australia, Alemania, Francia, España, Italia, Japón, Reino Unido y Nueva Zelanda, entre otros.

El ingreso al programa no es automático: los países deben atravesar evaluaciones rigurosas que incluyen la emisión de documentos de viaje seguros, colaboración con las autoridades estadounidenses y una tasa de rechazo de visas de no inmigrante inferior al 3%. Según la experiencia de otros países, la adhesión al VWP puede demorar varios meses, dependiendo del cumplimiento de estos criterios y de la voluntad política de ambas partes.

La pausa anunciada por el DHS representa un retroceso temporal para los argentinos que esperaban viajar a Estados Unidos con mayor facilidad. El gobierno estadounidense subrayó que antes de que se deje de exigir visa, la Argentina debe demostrar cumplimiento pleno de los requisitos de seguridad y coordinación con las agencias norteamericanas.