En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Video
Asesinato
Impactante

Video: así fue el momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad en donde se ve el instante en el que asesinan al político y luego el atacante huyó.

Así fue el momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy. 

Así fue el momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy. 

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que el diputado Andrii Parubii, ex titular del Parlamento y figura clave de la política ucraniana, fue asesinado este sábado al mediodía en la ciudad de Leópolis. Tras matar al político, el atacante huyó en una bicicleta eléctrica.

Leé también "Eran el blanco": el compasivo gesto del soldado argentino asesinado en Ucrania antes de morir
El soldado Vilte. Argentino que peleaba en Ucrania haciendo volar drones. (Foto: A24.com)

En las imágenes se observa al dirigente de 54 años caminando por la calle con ropa deportiva y un bolso en la mano, cuando un hombre disfrazado de repartidor, con mochila térmica, se le acercó por detrás y le disparó a quemarropa. Luego, el atacante escapó en una bicicleta eléctrica.

Según la prensa local, Parubii recibió cinco impactos de bala, aunque en la escena se hallaron siete casquillos. El hecho conmocionó a la política y a la sociedad ucraniana, en tanto las autoridades trabajan para esclarecer el hecho.

Embed

Quién era Andrii Parubii

Parubii tuvo un rol central en los movimientos proeuropeos de Ucrania. Participó primero en la Revolución Naranja de 2004 y luego en las protestas del Maidán en 2014, donde fue comandante de la Autodefensa de Maidán, una fuerza improvisada que protegía a los manifestantes de las tropas del entonces presidente Viktor Yanukovych.

En 2014, fue secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional entre febrero y agosto, en medio de la anexión ilegal de Crimea y la ofensiva prorrusa en el Donbás. Ese papel lo convirtió en blanco constante de la propaganda y la desinformación rusa.

IMITM2H7DBB7HL5ADEBTKBS4PQ
Andriy Parubiy fue asesinado este s&aacute;bado (REUTERS)

Andriy Parubiy fue asesinado este sábado (REUTERS)

Repercusiones tras el crimen

El presidente Volodimir Zelenski calificó el hecho como un “horrible asesinato” y aseguró que la investigación contará con todos los recursos del Estado. “Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”, escribió Zelenski en X.

El actual presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, lo describió como un “defensor constante del Estado ucraniano” y expresó sus condolencias públicas. A Parubii le sobreviven su esposa y su hija.

andrii-parubii-fue-presidente-del-parlamento-ucraniano-entre-2014-y-2016-8foto-afpgenya-savilov-G33IS4HSVBCWRDU7BFN3AOUCFY
Andrii Parubii fue presidente del Parlamento ucraniano entre 2014 y 2016.&nbsp;

Andrii Parubii fue presidente del Parlamento ucraniano entre 2014 y 2016.

Investigación en marcha

La policía ucraniana analiza las grabaciones de cámaras de seguridad para dar con el atacante, que habría actuado de manera planificada, disfrazado de repartidor para no despertar sospechas. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre posibles móviles, aunque se investiga si se trató de un atentado político.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Video Asesinato Ucrania Crimen
Notas relacionadas
Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska: qué pasará con la guerra con Ucrania
Cumbre Trump-Putin en Alaska: principio "acuerdo" entre ambos países para "garantizar la seguridad en Ucrania"
US Open: el gesto repugnante de un fanático que le robó a un nene el regalo de un tenista

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar