Video: así fue el momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

En 2014, fue secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional entre febrero y agosto, en medio de la anexión ilegal de Crimea y la ofensiva prorrusa en el Donbás. Ese papel lo convirtió en blanco constante de la propaganda y la desinformación rusa.

Andriy Parubiy fue asesinado este sábado (REUTERS)

Repercusiones tras el crimen

El presidente Volodimir Zelenski calificó el hecho como un “horrible asesinato” y aseguró que la investigación contará con todos los recursos del Estado. “Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”, escribió Zelenski en X.

El actual presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, lo describió como un “defensor constante del Estado ucraniano” y expresó sus condolencias públicas. A Parubii le sobreviven su esposa y su hija.

Andrii Parubii fue presidente del Parlamento ucraniano entre 2014 y 2016.

Investigación en marcha

La policía ucraniana analiza las grabaciones de cámaras de seguridad para dar con el atacante, que habría actuado de manera planificada, disfrazado de repartidor para no despertar sospechas. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre posibles móviles, aunque se investiga si se trató de un atentado político.