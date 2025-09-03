Septiembre llega al Planetario con tres propuestas para toda la familia

El Planetario Galileo Galilei nos invita a vivir un mes con tres propuestas imperdibles tanto para grandes como para chicos: "Top 5", "Expoplanetas" y "Un geólogo en Marte".
"Top 5" nos cuenta lo mejor del universo. Un ranking galáctico con los cinco fenómenos más sorprendentes del cosmos. Imágenes impactantes, sonido envolvente y un relato atrapante para recorrer la Luna, Marte, estrellas y nebulosas como nunca antes.
Por su parte, "Expoplanetas" nos lleva a descubrir los mundos más recientes hallados fuera del sistema solar y a preguntarnos si existe vida más allá de la Tierra. Una producción internacional ideal para compartir en familia.
Por último, "Un geólogo con Marte", un microshow interactivo en el domo 360°. El espectáculo propone acercar Marte a la Tierra para que los más pequeños puedan aprender jugando y descubrir sus misterios.
Planetario Galileo Galilei - Av. Sarmiento s/n.
Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar