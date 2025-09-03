En vivo Radio La Red
Septiembre
Marte
Agenda cultural

Septiembre llega al Planetario con tres propuestas para toda la familia

El Galileo Galilei ofrece este mes distintas opciones que están destinadas tanto a grandes como a chicos. Conocé de qué se trata cada una de ellas.

El Planetario ofrece en septiembre tres propuestas para toda la familia (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El Planetario ofrece en septiembre tres propuestas para toda la familia (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El Planetario Galileo Galilei nos invita a vivir un mes con tres propuestas imperdibles tanto para grandes como para chicos: "Top 5", "Expoplanetas" y "Un geólogo en Marte".

Planetario_uno

"Top 5" nos cuenta lo mejor del universo. Un ranking galáctico con los cinco fenómenos más sorprendentes del cosmos. Imágenes impactantes, sonido envolvente y un relato atrapante para recorrer la Luna, Marte, estrellas y nebulosas como nunca antes.

Por su parte, "Expoplanetas" nos lleva a descubrir los mundos más recientes hallados fuera del sistema solar y a preguntarnos si existe vida más allá de la Tierra. Una producción internacional ideal para compartir en familia.

Planetario_tres

Por último, "Un geólogo con Marte", un microshow interactivo en el domo 360°. El espectáculo propone acercar Marte a la Tierra para que los más pequeños puedan aprender jugando y descubrir sus misterios.

Para más información sobre "Septiembre en el Planetario"

Planetario Galileo Galilei - Av. Sarmiento s/n.

Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar

