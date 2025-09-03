En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
Banco Provincia
Oportunidad

Beneficio para jubilados: cómo adelantar el cobro de haberes de septiembre

Esta opción está destinada para un grupo de beneficiarios, siempre que cumplan con un requisito. Todos los detalles para realizar esta operación.

Cómo adelantar el cobro de haberes de septiembre para los jubilados (Foto: archivo).

El adelanto de jubilación se transformó en una herramienta útil para los adultos mayores que necesitan enfrentar un gasto imprevisto o aprovechar un descuento antes de cobrar su haber. El Banco Provincia habilitó esta alternativa para jubilados y pensionados que cobran en la entidad, con la particularidad de que no cobra intereses por el dinero adelantado.

Leé también ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento
Sin embargo, existe una condición clave: la gestión debe realizarse de forma digital a través del homebanking o la aplicación BIP Móvil. De esa manera, los beneficiarios pueden acceder a un monto de hasta el 30% de su haber mensual, siempre que cumplan con una precalificación positiva, es decir, no figurar con deudas en el Veraz.

Quiénes pueden acceder al adelanto en Banco Provincia

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el Banco Provincia son los que pueden pedir este adelanto de hasta un 30% de su ingreso mensual. Entre ellos se encuentran:

  • Beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.

  • Titulares de ANSES que elijan cobrar en esta entidad financiera.

El beneficio puede solicitarse tantas veces como lo requiera el adulto mayor en el mes. Sin embargo, el monto total adelantado no puede superar el límite fijado, que es equivalente al 30% del haber neto promedio del solicitante.

Paso a paso para solicitar el adelanto de haberes

El trámite es sencillo y se concreta en pocos minutos. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a la aplicación BIP Móvil o al homebanking del Banco Provincia.

  • Seleccionar las opciones “Cuentas” y luego “Adelanto de haberes”.

  • Ir al menú de “Solicitud” y confirmar la operación.

Otra alternativa es hacer la gestión en cajeros automáticos del Banco Provincia o de la red Link. En este caso, los montos disponibles están predeterminados y van desde $25.000 hasta $150.000 por operación.

El proceso de acreditación es inmediato cuando la solicitud se realiza a través de canales digitales. En cambio, si la gestión se hace en un cajero automático, el dinero se acredita dentro de las 24 horas hábiles.

La devolución del adelanto se efectúa automáticamente en la siguiente acreditación del haber mensual, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales.

Un punto a tener en cuenta es que a diferencia de otras entidades financieras o prestamistas privados, el Banco Provincia no cobra intereses por el dinero otorgado. Esto permite que los jubilados puedan:

Adelanto de haberes: el requisito indispensable para acceder

La condición fundamental para recibir el adelanto es que el trámite se efectúe a través de homebanking o BIP Móvil. Solo de esta manera el Banco Provincia garantiza el beneficio sin intereses. Además, el solicitante debe estar libre de deudas registradas en el sistema Veraz.

Este requisito funciona como un filtro que asegura la viabilidad del adelanto y el cumplimiento de la devolución automática al mes siguiente.

