Beneficio para jubilados: cómo adelantar el cobro de haberes de septiembre

El beneficio puede solicitarse tantas veces como lo requiera el adulto mayor en el mes. Sin embargo, el monto total adelantado no puede superar el límite fijado, que es equivalente al 30% del haber neto promedio del solicitante.

créditos banco provincia jubilados anses CRÉDITOS para beneficiarios de ANSES: cómo obtener hasta $3.000.00

Paso a paso para solicitar el adelanto de haberes

El trámite es sencillo y se concreta en pocos minutos. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la aplicación BIP Móvil o al homebanking del Banco Provincia.

Seleccionar las opciones “Cuentas” y luego “Adelanto de haberes” .

Ir al menú de “Solicitud” y confirmar la operación.

Otra alternativa es hacer la gestión en cajeros automáticos del Banco Provincia o de la red Link. En este caso, los montos disponibles están predeterminados y van desde $25.000 hasta $150.000 por operación.

El proceso de acreditación es inmediato cuando la solicitud se realiza a través de canales digitales. En cambio, si la gestión se hace en un cajero automático, el dinero se acredita dentro de las 24 horas hábiles.

La devolución del adelanto se efectúa automáticamente en la siguiente acreditación del haber mensual, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales.

Un punto a tener en cuenta es que a diferencia de otras entidades financieras o prestamistas privados, el Banco Provincia no cobra intereses por el dinero otorgado. Esto permite que los jubilados puedan:

Adelanto de haberes: el requisito indispensable para acceder

La condición fundamental para recibir el adelanto es que el trámite se efectúe a través de homebanking o BIP Móvil. Solo de esta manera el Banco Provincia garantiza el beneficio sin intereses. Además, el solicitante debe estar libre de deudas registradas en el sistema Veraz.

Este requisito funciona como un filtro que asegura la viabilidad del adelanto y el cumplimiento de la devolución automática al mes siguiente.