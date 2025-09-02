Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: qué se vota y quiénes son los candidatos

Cómo funciona la división electoral en Buenos Aires
La provincia está dividida en 8 secciones electorales, que no solo organizan la competencia local sino que además determinan qué cargos se eligen en cada distrito. Cada sección corresponde a un conjunto de municipios y tiene una cantidad de bancas específicas a renovar.
Quiénes son los candidatos
Primera Sección Electoral
- 24 municipios (entre ellos Tigre, San Martín, San Isidro, José C. Paz, Pilar, Merlo y Tres de Febrero).
- 4.600.000 electores habilitados.
- Este año eligen 8 senadores provinciales.
Principales candidatos:
- Alianza LLA: Diego Valenzuela
- Fuerza Patria: Gabriel Katopodis
- Somos Buenos Aires: Julio Zamora
- FIT: Romina Del Pla
- Nuevo MAS: Lucas Correa
Segunda Sección Electoral
- 15 municipios, incluyendo San Nicolás, Zárate, Baradero y Ramallo.
- Más de 600.000 votantes.
- Renuevan 11 diputados provinciales.
Principales candidatos:
- Alianza LLA: Natalia Blanco
- Fuerza Patria: Diego Nanni
- Nuevo MAS: Florencia González y Juan Bautista Altamiran
Tercera Sección Electoral
- 19 municipios del sur y oeste del conurbano, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui.
- Aproximadamente 5 millones de electores, la sección más populosa.
- Este año eligen 18 diputados provinciales.
Principales candidatos:
- Alianza LLA: Maximiliano Bondarenko
- Fuerza Patria: Verónica Magario
- Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini
- FIT: Nicolás Del Caño
- Nuevo MAS: Juan Cruz Ramat y María Paz Álvarez
Cuarta Sección Electoral
- 19 municipios del noroeste bonaerense (Junín, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Trenque Lauquen, entre otros).
- Más de 520.000 votantes.
- Renuevan 7 senadores provinciales.
Principales candidatos:
- Alianza LLA: Gonzalo Cabezas
- Fuerza Patria: Diego Videla
- Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca
- FIT: Alejandro Martínez
- Nuevo MAS: Emilio Almada
Quinta Sección Electoral
- 27 municipios, entre ellos Mar del Plata, Tandil, Necochea y Villa Gesell.
- Más de 1,2 millones de votantes.
- Corresponde elegir 5 senadores provinciales.
Principales candidatos:
- Alianza LLA: Guillermo Montenegro
- Fuerza Patria: Fernanda Raverta
- Somos Buenos Aires: Fernando Martini
- FIT: Alejandro Martínez
- Nuevo MAS: Marcos Pascuan
Sexta Sección Electoral
- 27 municipios del sur provincial, entre ellos Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos y Pigüé.
- Más de 600.000 votantes.
- Eligen 11 diputados provinciales.
Principales candidatos:
- Alianza LLA: Oscar Liberman
- Fuerza Patria: Alejandro Di Chiara
- Somos Buenos Aires: Andrés De Leo
- Nuevo MAS: Paula Abal
Séptima Sección Electoral
- 8 municipios, entre ellos Olavarría, Azul y Bolívar.
- 300.000 votantes.
- Se renuevan 3 senadores provinciales.
Principales candidatos:
- Alianza LLA: Alejandro Speroni
- Fuerza Patria: María Inés Laurini
- Somos Buenos Aires: Matías Balsamello
- Nuevo MAS: Sofía Carneiro y Ramiro Manini
Octava Sección Electoral
- Está conformada solo por el municipio de La Plata, la capital provincial.
- 600.000 electores habilitados.
- Este año se eligen 6 diputados provinciales.
Principales candidatos:
- Alianza LLA: Juan Esteban Osaba
- Fuerza Patria: Ariel Archanco
- Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti
- FIT: Laura Cano
- Nuevo MAS: Facundo Díaz
Elecciones 2025: cómo se vota y con qué documento
Sistema de votación: se utiliza la boleta de papel tradicional. En el cuarto oscuro encontrarás boletas con dos cuerpos (cargos provinciales y municipales). Podés votar la lista completa o cortar boleta y elegir candidatos de distintos partidos.
Documentos válidos: se puede votar con el último DNI tramitado (el que figura en el padrón o uno posterior). Todos los formatos son válidos: DNI tarjeta, DNI libreta celeste o verde, Libreta Cívica y Libreta de Enrolamiento.
El voto es un derecho y un deber para los ciudadanos desde los 18 hasta los 70 años. Para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70, el voto es opcional. Si no asisten a votar, no serán incluidos en el Registro de Infractores.