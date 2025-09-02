Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: qué se vota y quiénes son los candidatos

Cómo funciona la división electoral en Buenos Aires

La provincia está dividida en 8 secciones electorales, que no solo organizan la competencia local sino que además determinan qué cargos se eligen en cada distrito. Cada sección corresponde a un conjunto de municipios y tiene una cantidad de bancas específicas a renovar.

candidatos

Quiénes son los candidatos

Primera Sección Electoral

24 municipios (entre ellos Tigre, San Martín, San Isidro, José C. Paz, Pilar, Merlo y Tres de Febrero).

(entre ellos Tigre, San Martín, San Isidro, José C. Paz, Pilar, Merlo y Tres de Febrero). 4.600.000 electores habilitados.

Este año eligen 8 senadores provinciales.

Principales candidatos:

Alianza LLA: Diego Valenzuela

Fuerza Patria: Gabriel Katopodis

Somos Buenos Aires: Julio Zamora

FIT: Romina Del Pla

Nuevo MAS: Lucas Correa

Segunda Sección Electoral

15 municipios , incluyendo San Nicolás, Zárate, Baradero y Ramallo.

, incluyendo San Nicolás, Zárate, Baradero y Ramallo. Más de 600.000 votantes .

. Renuevan 11 diputados provinciales.

Principales candidatos:

Alianza LLA: Natalia Blanco

Fuerza Patria: Diego Nanni

Nuevo MAS: Florencia González y Juan Bautista Altamiran

Tercera Sección Electoral

19 municipios del sur y oeste del conurbano, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui.

del sur y oeste del conurbano, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui. Aproximadamente 5 millones de electores , la sección más populosa.

, la sección más populosa. Este año eligen 18 diputados provinciales.

Principales candidatos:

Alianza LLA: Maximiliano Bondarenko

Fuerza Patria: Verónica Magario

Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini

FIT: Nicolás Del Caño

Nuevo MAS: Juan Cruz Ramat y María Paz Álvarez

Cuarta Sección Electoral

19 municipios del noroeste bonaerense (Junín, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Trenque Lauquen, entre otros).

del noroeste bonaerense (Junín, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Trenque Lauquen, entre otros). Más de 520.000 votantes .

. Renuevan 7 senadores provinciales.

Principales candidatos:

Alianza LLA: Gonzalo Cabezas

Fuerza Patria: Diego Videla

Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca

FIT: Alejandro Martínez

Nuevo MAS: Emilio Almada

Quinta Sección Electoral

27 municipios , entre ellos Mar del Plata, Tandil, Necochea y Villa Gesell.

, entre ellos Mar del Plata, Tandil, Necochea y Villa Gesell. Más de 1,2 millones de votantes.

Corresponde elegir 5 senadores provinciales.

Principales candidatos:

Alianza LLA: Guillermo Montenegro

Fuerza Patria: Fernanda Raverta

Somos Buenos Aires: Fernando Martini

FIT: Alejandro Martínez

Nuevo MAS: Marcos Pascuan

Sexta Sección Electoral

27 municipios del sur provincial, entre ellos Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos y Pigüé.

del sur provincial, entre ellos Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos y Pigüé. Más de 600.000 votantes .

. Eligen 11 diputados provinciales.

Principales candidatos:

Alianza LLA: Oscar Liberman

Fuerza Patria: Alejandro Di Chiara

Somos Buenos Aires: Andrés De Leo

Nuevo MAS: Paula Abal

Séptima Sección Electoral

8 municipios , entre ellos Olavarría, Azul y Bolívar.

, entre ellos Olavarría, Azul y Bolívar. 300.000 votantes .

. Se renuevan 3 senadores provinciales.

Principales candidatos:

Alianza LLA: Alejandro Speroni

Fuerza Patria: María Inés Laurini

Somos Buenos Aires: Matías Balsamello

Nuevo MAS: Sofía Carneiro y Ramiro Manini

Octava Sección Electoral

Está conformada solo por el municipio de La Plata , la capital provincial.

, la capital provincial. 600.000 electores habilitados.

habilitados. Este año se eligen 6 diputados provinciales.

Principales candidatos:

Alianza LLA: Juan Esteban Osaba

Fuerza Patria: Ariel Archanco

Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti

FIT: Laura Cano

Nuevo MAS: Facundo Díaz

elecciones3

Elecciones 2025: cómo se vota y con qué documento

Sistema de votación: se utiliza la boleta de papel tradicional. En el cuarto oscuro encontrarás boletas con dos cuerpos (cargos provinciales y municipales). Podés votar la lista completa o cortar boleta y elegir candidatos de distintos partidos.

Documentos válidos: se puede votar con el último DNI tramitado (el que figura en el padrón o uno posterior). Todos los formatos son válidos: DNI tarjeta, DNI libreta celeste o verde, Libreta Cívica y Libreta de Enrolamiento.

El voto es un derecho y un deber para los ciudadanos desde los 18 hasta los 70 años. Para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70, el voto es opcional. Si no asisten a votar, no serán incluidos en el Registro de Infractores.