Trends
Cazzu
Tremendo

Cazzu contó la devastadora frase que le dijo su psicólogo

Cazzu reveló su dolorosa reacción ante un desubicado comentario del psicólogo con el que hacía terapia. Mirala.

Cazzu contó la devastadora frase que le dijo su psicólogo

En una entrevista en un stream, Cazzu sorprendió con una confesión personal que dejó a todos con la boca abierta. La cantante jujeña habló sobre su experiencia con un psicólogo varón, con quien decidió cortar abruptamente la terapia tras recibir un comentario machista y devastador.

Cazzu reveló el drama que vive con su hija y apuntó a Christian Nodal: "Es devastador"
Cazzu reveló el drama que vive con su hija y apuntó a Christian Nodal: Es devastador

La artista explicó que, en aquel momento, ya había compartido con él aspectos muy íntimos de su vida, y que por eso la situación le resultó especialmente dolorosa. Sin embargo, reconoció que logró darse cuenta a tiempo de que no era el lugar indicado para ella.

“Mi anterior terapeuta, antes de la psicóloga que tengo ahora, me dijo: ‘Te voy a decir una cosa, no me mires así… Lo que pasa es que para los varones el amor no es central. Los varones podemos amar igual que amamos a nuestra mujer, a una pelota o a una guitarra. Las mujeres no, porque las mujeres son madres’”, relató Cazzu.

La intérprete de Nena Trampa recordó que en ese momento se sintió descolocada y hasta engañada, después de haber confiado en alguien que debía acompañarla emocionalmente. “Yo pensé: ¿Qué hago? ¿Le pido un reembolso de todo este tiempo? ”, ironizó.

Cazzu explicó que esa sesión fue la última con ese profesional, ya que entendió que no podía seguir exponiéndose a una mirada que condicionaba su identidad y sus decisiones.

“Un ángel me dijo: ‘No es acá’. Mira lo que te está diciendo tu terapeuta, que tiene en sus manos tu psiquis. Y yo pensaba: ¿Vos me viste dejar de ir a un concierto? ¿Dejar de hacer una canción? ¿Dejar un featuring porque a mi novio le caía mal? ¿Por qué me estás diciendo esto?”, recordó.

La artista confesó que salir de ese vínculo no fue fácil, pero que encontró sostén en sus amistades. “Le conté a una amiga lo que había pasado y me dijo: ‘No vuelvas más’. Y tenía razón”, sumó.

Para la cantante, este episodio refleja un problema social más amplio: las resistencias que todavía existen hacia mujeres con poder, voz propia y capacidad de decisión. “Esas cosas te hacen pensar que en todos lados hay alguien a quien le molesta una mujer que está adquiriendo poder o que tiene potencial para el poder”, cerró.

Con esta confesión, Cazzu compartió una vivencia personal y abrió un debate sobre el rol de la terapia, los prejuicios en los espacios de salud mental y la importancia de saber cuándo es momento de cerrar una puerta para protegerse.

Cazzu
