Viviana Canosa arremetió contra Cristina Kirchner por manejar la Justicia a su gusto: "Sólo le importa la impunidad"

"Siguiendo con Cristina…Sigue haciendo viajes privados con los aviones oficiales".

"Ya la Justicia le dijo que no podía, pero a la reina cristina nadie le pone los puntos. Se caga en todo. Ella es impune. Por eso, sigue viajando con la nuestra".

"La Corte le diría que no a Cristina. ¡Ojalá! Igual la Corte la tiene jodida. Cristina los quiere echar a patadas. Sabe que son su enemigo".

"A cristina no le importa el pueblo. No le importa la patria. Sólo le importa la impunidad. Por eso, el Gobierno quiere una corte de "25 miembros. Así, la política manejaría a la Justicia a control remoto, y los señores feudales tendrían su ansiada impunidad".

"Si no cada tanto tenés un caso Urribarri. Eso la casta política no puede permitir que vuelva a suceder. ¿Cómo un exgobernador va a ser condenado por corrupción? No lo pueden soportar. Ellos son antipatria".

Mirá el editorial de Viviana Canosa