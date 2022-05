La dura mirada de Viviana Canosa en su programa sobre la marcha piquetera

“No te registran. Se creen superiores, se creen inmortales. No tienen empatía con vos porque ellos están llenos de privilegios. No pueden ver tu dolor”. “No te registran. Se creen superiores, se creen inmortales. No tienen empatía con vos porque ellos están llenos de privilegios. No pueden ver tu dolor”.

"Hoy nos enteramos de la inflación de abril. ¿Te das cuenta lo que estamos viviendo? Es la cifra más alta de los últimos 30 años. Desde el Gobierno admiten que la inflación anual superará el 60%. Vos no llegas a fin de mes y ya dejaste de comer carne, pero a ellos no les importa".

"Hoy la ciudad fue invadida por una marcha piquetera que muestra las caras del hambre y la pobreza. Un gobierno insensible que habla de los pobres, pero ellos son ricos".

"Para el Gobierno también son invisibles los comerciantes de la zona. Nadie puede ir a su negocio, los clientes tienen que atravesar el piquete para llegar. Basta de piquetes, basta de joder a la gente".

"Estamos hartos de ser invisibles. Mientras tanto el presidente anda de joda por Europa gastando la nuestra. Son un gobierno sin empatía que hace de la mentira su única verdad".

"Se acuerdan que Alberto nos prometió que él iba a terminar con la grieta. Terminó generando una grieta hasta dentro de su propio partido. Prometió asado y dio polenta, prometió trabajo y dio planes, prometió seguridad y los narcos son los dueños de Rosario".

