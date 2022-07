Viviana Canosa opinó sobre los dichos de Gabriela Cerruti: "Quiere porros para todos y todas"

“Comunistas, pero con privilegios. Comunistas, pero no boludos. A vos no te dejan salir del país, pero ellos son ciudadanos del mundo. Luana Volnovich y Mario Ishii en Miami, Cerruti en Cancún, Mayra Mendoza en Punta del Este, pero Batakis quiere que te vayas de vacaciones al Chaco en enero”. “Comunistas, pero con privilegios. Comunistas, pero no boludos. A vos no te dejan salir del país, pero ellos son ciudadanos del mundo. Luana Volnovich y Mario Ishii en Miami, Cerruti en Cancún, Mayra Mendoza en Punta del Este, pero Batakis quiere que te vayas de vacaciones al Chaco en enero”.

"¿Quién carajo es la ministra para decirnos que tenemos que hacer? La ministra Batakis tiene el CUIL invicto, siempre trabajó para el Estado, nunca en el sector privado. Siempre le pagamos el sueldo con la nuestra".

"¿Qué gana Cristina con que todo se vaya a la mierda? Aunque ella se autopercibe oposición es Gobierno. Ella nos puso al mequetrefe, ella es la cabeza y el corazón de este desastre. Comunismo para todos y todas".

"El gobierno de Macri fue malo, pero este es muchísimo peor. Estamos a 15 minutos de una hiper y estos monigotes no hablan, les comieron la lengua los ratones. Ustedes hicieron campaña por este Gobierno, háganse cargo. Otra vez la viveza de 'La Jefa' nos perjudicó a todos".

"Alberto Fernández y Boris Johnson tienen varios puntos en común. Hacían fiestas en la pandemia mientras la gente estaba encerrada. Se cagan en el pueblo, violaron sus propios decretos. Creen que están por encima de la ley. Ojalá que Alberto se anime a tomar la misma decisión que su amigo Boris y se vaya de una vez".

"Mientras se incendia el país Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno, está ocupada en que se legalice el cannabis. Ella quiere porros para todos y todas. Para no ser menos dolobu, la titular del INADI, Vicky Donda, mientras la economía prende fuego al país ella se ocupa del lenguaje inclusivo".

