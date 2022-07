La dura reflexión de Viviana Canosa sobre el país: "Es una bomba a punto de estallar"

“Los precios se dispararon, las PyMEs no tienen precios, las remarcaciones son constantes y hay riesgo de una hiperinflación. En este escenario la pareja presidencial cenó en olivos, pero no fue una cena romántica. Todo lo contrario, se pasaron facturas, se gritaron, no se ponen de acuerdo en nada”. “Los precios se dispararon, las PyMEs no tienen precios, las remarcaciones son constantes y hay riesgo de una hiperinflación. En este escenario la pareja presidencial cenó en olivos, pero no fue una cena romántica. Todo lo contrario, se pasaron facturas, se gritaron, no se ponen de acuerdo en nada”.

"La salida de Guzmán, que ya no se banco más las críticas de Cristina, le generó al país una devaluación enorme. La Argentina es una bomba a punto de estallar, los precios subieron el domingo y el lunes. Las remarcaciones son brutales, todo se va a la mierda".

"La pareja presidencial parecen los de 'La guerra de los Roses'. Se tiran con todo, carpetazos, extorsiones, lo que sea. Se llevan como el orto, el país se derrumba y ellos juegan a los Pimpinela.

"Dos grandes dirigentes no se pelean por la lapicera, se ponen de acuerdo para sacar a los argentinos de esta crisis tremenda que ya se va pareciendo a 2001. Cristina pareciera que vive en un pedo de colores. La crisis es para nosotros, en cambio, la reina de Tolosa se da todos los gustos con la nuestra".

"A ella no le importa que el dólar se fue a las nubes, ella no tiene problemas para llegar a fin de mes. Para ella una cartera de 1.900 dólares y para el pueblo polenta. Te hablan de los pobres, pero les chupan un huevo".

"Este Gobierno es 'Gran Hermano', cada vez queda menos tiempo para que termine y de la casa original ya no hay casi nadie. Mucho reemplazo. Alberto estás nominado. Dicen que ya están preparando la segunda temporada, pero la encabeza una mujer".

"Esto pasa cuando gobierna el peronismo, el dólar se dispara, se genera una devaluación tremenda y la gente igual está tranquila. Nadie tira ni un Chaskui Boom. Que suerte que tiene el Gobierno que la oposición es tan tibia, que su única preocupación es que no los acusen de golpistas".

"Batakis estamos yendo directo contra el iceberg, hace algo. Esta mina viene a romper todo. No va a dejar nada sano, a quién se le ocurre mandar a una comunista a negociar con el FMI. Absurdo. No hay manera que esto salga bien".

