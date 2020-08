"Expusimos lo más preciado que tenemos que es la salud", dijo el primer médico voluntario en el ensayo de la vacuna

Rodrigo Salemi, primer médico voluntario en inocularse la vacuna de Pfizer

El cirujano cardiovascular Rodrigo Salemi es el primer médico voluntario para la fase final del ensayo de la vacuna de Pfizer, que se está desarrollando en el Hospital Militar. "Nosotros expusimos lo más preciado que tenemos, que es la salud", afirmó.

En diálogo con Jonatan Viale y Paulino Rodríguez, durante El Pase en A24, el facultativo aseguró que convertirse en voluntario "es una decisión muy difícil de tomar".

"Estamos poniendo nuestra salud para el beneficio de todo el resto de la comunidad", dijo Salemi y señaló que "todos los voluntarios hicieron un acto de amor al prójimo".

En ese sentido, recordó una frase del médico fallecido René Favaloro y señaló que el cardiólogo afirmaba que "todos los avances de la medicina y biotecnología van a ser reales cuando lleguen al total de la comunidad y no solo a grupos acomodados o poderosos". "Es una enfermedad que se está llevando un montón de vidas humanas y afecta a toda la comunidad en general, pobre y ricos", recalcó.

En lo que se refiere al estudio, Salemi explicó que "la fase 3 concluye dentro de 2 años y 21 días, que es cuando finaliza este estudio" por lo cual relató que deberá presentarse a 6 consultas durante ese tiempo y será inoculado con una segunda dosis el próximo 26 de agosto.

"Por lo que me comentaron, en 2 o 3 meses vamos a tener novedades cuando vean si los voluntarios crearon anticuerpos y en qué cantidad, esos son los primeros resultados", explicó el médico y destacó que luego se evaluará "si es efectivo a largo plazo, si se van a necesitar vacunas todos los años (efectividad) y también la seguridad".

Al ser consultado sobre su estado de salud, Salemi dijo: "Me siento perfecto, todos los días tengo que reportar mi estado de salud a través de una aplicación en el celular, no solo las reacciones adversas, sino también como me siento con respecto a si adquiero la enfermedad".

Para finalizar, estimó que, de ser efectiva, la vacuna irá primero para el personal de salud, de seguridad, esenciales y luego a los grupos de riesgo.