Cierran todos los bancos de la Argentina por 2 días y suspenden la compra y venta de dólares

Desde el sector bancario recomiendan anticipar cualquier gestión importante y organizar pagos o extracciones con tiempo, especialmente en una semana marcada por mayor consumo, viajes y gastos típicos de las fiestas.

Qué operaciones sí estarán disponibles durante el asueto bancario

A pesar del cierre de sucursales, el sistema financiero mantendrá activos sus canales alternativos, lo que permitirá a millones de usuarios seguir operando sin mayores inconvenientes. Entre las opciones disponibles durante el 24 y 25 de diciembre se destacan:

Cajeros automáticos (ATM) : funcionarán las 24 horas, habilitando retiros de efectivo, pagos de servicios, transferencias, consultas de saldo y recargas de celular o SUBE .

Home banking y aplicaciones móviles : permitirán transferencias inmediatas, pagos de impuestos y servicios, consultas de movimientos, inversiones digitales y solicitudes de préstamos online , según cada entidad.

Corresponsales bancarios : puntos como Rapipago, Pago Fácil y otros comercios habilitados continuarán operando para pagos, depósitos y extracciones básicas .

Tarjetas de débito y crédito : funcionarán con normalidad para compras presenciales y online.

Billeteras virtuales: plataformas como Mercado Pago, Ualá, MODO, Personal Pay y otras operarán sin restricciones.

Desde el BCRA remarcaron que el abastecimiento de cajeros automáticos está garantizado, aunque recomendaron no realizar extracciones masivas innecesarias para evitar faltantes puntuales en zonas de alta demanda.

Operaciones presenciales que quedarán suspendidas

Durante las dos jornadas de cierre bancario, quedarán suspendidas las siguientes operaciones presenciales:

Depósitos y extracciones por ventanilla

Apertura, cierre o modificación de cuentas

Solicitudes presenciales de préstamos o créditos

Certificaciones de firma y presentación de documentación

Operaciones con cheques físicos, tanto para depósito como para compensación

En el caso de los cheques, la acreditación y compensación se reprogramará automáticamente para el próximo día hábil, sin generar perjuicios adicionales para los clientes.

Actividad financiera y mercado de capitales: todo en pausa

El cierre bancario también impacta de lleno en la actividad del mercado financiero y de capitales, que permanecerá suspendida durante el 24 y 25 de diciembre. Esto implica:

No habrá compra ni venta de divisas , incluido el dólar oficial.

Se suspenderán las operaciones con acciones, bonos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos financieros .

No habrá compensación ni liquidación interbancaria, por lo que transferencias diferidas o cheques se procesarán recién el siguiente día hábil.

Este parate coincide con una etapa del año en la que muchos inversores suelen reordenar carteras, tomar ganancias o planificar estrategias para el nuevo año, por lo que desde el sector recomiendan anticipar decisiones financieras relevantes.

Qué ocurre con los vencimientos de pagos y compromisos

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los usuarios es el impacto del cierre bancario en los vencimientos de pagos. Al respecto, el BCRA fue claro: todos los compromisos que caigan en feriado bancario se trasladan automáticamente al próximo día hábil, es decir, al viernes 26 de diciembre, sin intereses ni penalidades.

Esto incluye:

Pagos de tarjetas de crédito

Cuotas de préstamos

Impuestos y servicios

Débitos automáticos

De esta manera, los clientes no deberán realizar trámites adicionales para solicitar prórrogas, ya que el corrimiento de fechas se aplica de forma automática.

Regreso a la actividad normal: viernes 26 de diciembre

Tras las dos jornadas de cierre, los bancos retomarán su actividad habitual el viernes 26 de diciembre, con horarios normales y atención presencial mediante turno previo, tal como ocurre actualmente en la mayoría de las entidades.

Ese día también se normalizarán las operaciones del mercado financiero, la compensación interbancaria y la operatoria cambiaria, lo que suele generar mayor movimiento en sucursales y plataformas digitales.

Horario de verano en bancos de la provincia de Buenos Aires

En paralelo al anuncio del cierre por Navidad, el BCRA confirmó la implementación del horario de verano bancario en la provincia de Buenos Aires. Desde diciembre y hasta el 20 de marzo, las sucursales bonaerenses abrirán de 08:00 a 13:00 horas, con el objetivo de reducir la exposición a las altas temperaturas.

Esta medida:

No se aplica en la Ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano bonaerense

Será adoptada por Banco Provincia y por entidades privadas que decidan adherir

Mantiene sin cambios la operatoria digital y los cajeros automáticos

Billeteras virtuales: cuál es la que más paga hoy en Argentina

En un contexto donde los bancos cierran y la digitalización gana terreno, las billeteras virtuales se consolidan como una alternativa clave para administrar el dinero. Actualmente, los rendimientos diarios de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión muestran diferencias significativas.

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de las principales opciones del mercado:

Naranja X (Cuenta Remunerada): 29,00%

Ualá (Cuenta Remunerada): 28,00%

Cocos (FCI RM): 26,54%

IEB+ (FCI MM): 20,61%

Prex Argentina (FCI MM): 19,88%

Mercado Pago (FCI MM): 18,65%

Personal Pay (FCI MM): 18,61%

Claro Pay (FCI MM): 18,27%

Astropay (FCI MM): 18,26%

LB Finanzas (FCI MM): 17,65%

Lemon Cash (FCI MM): 16,62%

N1U (FCI MM): 16,57%

Estas plataformas seguirán operando sin restricciones durante el cierre bancario, lo que las convierte en una herramienta clave para pagar, transferir y generar rendimientos incluso en días no laborables.

Impacto en el turismo y la movilidad interna

El cierre bancario en vísperas de Navidad también tiene un efecto colateral positivo en el turismo interno. Al coincidir con feriados y asuetos, muchas familias aprovechan para viajar, realizar escapadas cortas o participar de actividades recreativas.

Desde el sector turístico señalan que la combinación de feriados, cierre bancario y clima festivo suele impulsar el consumo en gastronomía, hotelería y entretenimiento, especialmente en destinos cercanos a los grandes centros urbanos.