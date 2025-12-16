Confirmado: decretan feriado el lunes 29 de diciembre

Coronel Dorrego

Labardén, localidad perteneciente al partido de General Guido

Para los habitantes de estas zonas, el asueto implica un descanso adicional en la antesala del Año Nuevo, generando un fin de semana largo que comenzará el sábado 27 y se extenderá hasta el lunes 29 inclusive. Esto impacta de manera directa en los empleados públicos provinciales y municipales, así como en los trabajadores del Banco Provincia que desempeñan tareas en estas jurisdicciones.

Qué trabajadores tendrán descanso obligatorio

Según lo establecido por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el feriado del 29 de diciembre alcanza de manera directa a:

Empleados de la administración pública provincial que presten servicios en los distritos mencionados.

Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires con sede en Coronel Dorrego y Labardén.

Como ocurre con la mayoría de los feriados locales, el alcance sobre el sector privado queda sujeto a la decisión de cada empleador, aunque en muchos casos se replica el esquema de descanso o se establecen guardias mínimas, especialmente en actividades esenciales.

Coronel Dorrego: una fecha clave en la historia bonaerense

El feriado del 29 de diciembre tiene un fuerte anclaje histórico en el partido de Coronel Dorrego, cuya creación oficial se remonta al 29 de diciembre de 1887, cuando una ley provincial dio origen formal a este distrito del sur bonaerense.

Si bien la fecha marca el nacimiento jurídico del partido, la consolidación institucional y el trazado definitivo del pueblo se concretaron algunos años más tarde, en abril de 1890, con la instalación de las autoridades locales y el desarrollo urbano inicial. Desde entonces, Coronel Dorrego fue creciendo como una comunidad ligada al sector agropecuario, con fuerte identidad rural y una historia atravesada por los procesos políticos y económicos de la provincia.

El nombre del partido rinde homenaje a Manuel Dorrego, figura clave de la historia argentina. Militar y político, Dorrego tuvo una destacada actuación durante la Guerra de la Independencia y se convirtió en uno de los referentes del federalismo en los primeros años del país. Su figura, atravesada por tensiones políticas y un trágico final, sigue siendo reivindicada en distintos puntos del territorio nacional.

Labardén: 129 años de historia en el sur bonaerense

Por su parte, la localidad de Labardén, ubicada a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, celebra el 129° aniversario de su fundación, ocurrida el 29 de diciembre de 1896. Se trata de una comunidad pequeña, con una fuerte impronta rural, que a lo largo de más de un siglo construyó su identidad alrededor del trabajo agropecuario y la vida comunitaria.

El aniversario fundacional suele ser una fecha de encuentro para los vecinos, con actividades culturales, actos oficiales y celebraciones que ponen en valor la historia local. En ese marco, el feriado no solo funciona como un día de descanso, sino también como una oportunidad para reforzar el sentido de pertenencia y recordar los orígenes de la localidad.

La resolución oficial que respalda el asueto

Los feriados locales del 29 de diciembre fueron dispuestos mediante la Resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa forma parte del listado anual de fechas no laborables que se establecen en distintos puntos del territorio bonaerense, generalmente vinculadas a aniversarios fundacionales o festividades patronales.

La resolución detalla qué distritos cuentan con asueto administrativo y especifica el alcance de la medida, lo que permite a organismos públicos, entidades bancarias y empleadores privados organizar con anticipación sus actividades.

Un diciembre cargado de feriados y asuetos

El feriado local del 29 de diciembre se suma a un diciembre particularmente cargado de días no laborables, tanto a nivel nacional como provincial. En las últimas semanas, el Gobierno nacional confirmó una serie de medidas que impactan directamente en la organización del cierre de año para miles de trabajadores.

En ese marco, el Gobierno de Javier Milei oficializó dos nuevos asuetos que beneficiarán a un amplio grupo de empleados estatales en todo el país, generando en algunos casos cuatro días consecutivos de descanso.

Asueto nacional para estatales: 24 y 31 de diciembre

A través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso que los días:

24 de diciembre , por Nochebuena

31 de diciembre, por Nochevieja

serán asueto administrativo para los trabajadores que dependen de la Administración Pública Nacional.

El texto oficial es claro al respecto. En su artículo 1°, la norma establece:

“Otórgase asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025”, con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A quiénes alcanza y a quiénes no la medida

El decreto aclara que el beneficio alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional, lo que incluye ministerios, secretarías y organismos descentralizados que dependen del Estado nacional. Sin embargo, no se extiende a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que mantienen su propio cronograma de atención.

De esta manera, muchos trabajadores estatales nacionales podrán enlazar estos asuetos con los feriados ya establecidos en el calendario oficial, generando períodos prolongados de descanso en plena temporada festiva.

Los feriados nacionales ya confirmados

Más allá de los asuetos dispuestos por decreto, el calendario nacional ya contempla dos feriados inamovibles en el tramo final del año y el inicio del siguiente:

25 de diciembre de 2025 , por la celebración de Navidad

1° de enero de 2026, por Año Nuevo

Estos días son feriados nacionales obligatorios para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, y representan el eje central de las celebraciones de fin de año en todo el país.

Impacto en la actividad y en la planificación familiar

La combinación de feriados nacionales, asuetos administrativos y feriados locales genera un escenario particular en diciembre, donde muchas familias aprovechan para viajar, reunirse o simplemente descansar tras un año marcado por desafíos económicos y cambios políticos.

Para el sector turístico, incluso los feriados locales pueden representar un movimiento adicional, especialmente en regiones cercanas que reciben visitas de corta duración. En tanto, para el comercio y los servicios, estos días implican reorganización de horarios, refuerzo de personal en algunos rubros y ajustes logísticos.

Un cierre de año con pausas estratégicas

Con la llegada de las fiestas y el inminente cambio de año, los últimos feriados de 2025 funcionan como pausas estratégicas en un calendario intenso. Para quienes viven en Coronel Dorrego y Labardén, el lunes 29 de diciembre se transforma en una oportunidad de descanso y celebración local, mientras que para los trabajadores estatales nacionales, los asuetos del 24 y 31 completan un esquema que favorece la desconexión.

Así, entre balances, brindis y expectativas por lo que vendrá, el cierre de 2025 encuentra a muchos argentinos con más días libres de lo habitual, aunque distribuidos de manera desigual según la jurisdicción y el sector laboral.