Jubilados en alerta: ANSES puede bloquear los haberes desde enero, qué hacer paso a paso

Es la causa más frecuente. Ocurre cuando el beneficiario no cobra por ventanilla durante tres meses consecutivos o no registra movimientos en la cuenta bancaria donde se deposita el haber durante ese mismo período.

Incompatibilidad de beneficios

ANSES puede detectar el cobro simultáneo de dos o más prestaciones incompatibles entre sí, algo que la normativa previsional prohíbe.

Salida del país no informada

Si el titular se traslada al exterior por un período prolongado sin haberlo notificado previamente, el sistema puede bloquear los pagos de manera automática.

Dato clave: la suspensión no implica la pérdida del derecho a la jubilación o pensión. El beneficio sigue vigente, pero el pago queda congelado hasta que se realice el trámite administrativo.

Jubilados_ANSES

Qué hacer si ANSES suspendió el pago

Si un jubilado o pensionado detecta que no cobró su haber en enero, debe iniciar el trámite de Reactivación de Haberes, que se realiza de manera presencial.

Paso a paso para reactivar el cobro:

Solicitar turno A través de la web oficial de ANSES o llamando a la línea 130 .

Presentar la documentación DNI vigente Formulario de Reclamo de Haberes (PS 6.236) Según el motivo de la suspensión, ANSES puede requerir documentación adicional, como certificados de residencia, constancias laborales o declaraciones juradas.

Gestión por apoderado Si el titular no puede asistir personalmente, el trámite puede realizarlo un apoderado registrado mediante el Formulario Carta Poder (PS 6.4) o un poder otorgado ante escribano público.

¿Se pierden los haberes no cobrados?

No. Una vez que ANSES aprueba la reactivación, el beneficiario vuelve a cobrar normalmente y además puede reclamar los montos retenidos durante el período de suspensión, siempre que cumpla con los requisitos legales.

Este punto es clave: la suspensión no elimina el derecho al cobro retroactivo, pero sí obliga a realizar el trámite para destrabar los pagos.

Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y bancarios, controlar los movimientos de la cuenta donde se deposita el haber y notificar cualquier cambio de residencia, especialmente si se viaja al exterior.

Con los controles reforzados y el inicio de un nuevo año, ANSES busca evitar irregularidades, pero también recordó que la regularización está al alcance del beneficiario si actúa a tiempo.