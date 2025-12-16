En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Feriado
DECRETADO

Ya es oficial: feriado confirmado para el viernes 26 de diciembre

El feriado del jueves 25 se combina con un día no laborable adicional el viernes 26, lo que permite la conformación de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el jueves hasta el domingo.

Ya es oficial: feriado confirmado para el viernes 26 de diciembre

Estados Unidos se prepara para vivir uno de los momentos más significativos de su calendario anual. El jueves 25 de diciembre fue confirmado como feriado federal obligatorio en todo el país, una fecha que, como cada año, detiene gran parte de la actividad administrativa, financiera y educativa, y redefine el ritmo cotidiano de millones de personas. La Navidad no solo representa una celebración religiosa y cultural de enorme peso simbólico, sino que también impacta de manera directa en el funcionamiento del Estado, la economía y la organización laboral.

Tal como establece el calendario oficial, todas las oficinas del gobierno federal permanecerán cerradas, al igual que los bancos, tribunales, escuelas públicas y la mayoría de las instituciones estatales. A esta paralización se suma un fenómeno habitual en estas fechas: el sector privado reduce su actividad, muchas empresas suspenden operaciones o trabajan con dotaciones mínimas, mientras que el comercio y la gastronomía ajustan sus horarios para adaptarse a la demanda estacional.

Sin embargo, este año la Navidad llega con un condimento adicional que entusiasma a miles de trabajadores. El feriado del jueves 25 se combina, en varios estados, con un día no laborable adicional el viernes 26, lo que permite la conformación de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el jueves hasta el domingo. Este esquema no solo beneficia al descanso, sino que potencia el turismo interno, el consumo y los encuentros familiares, pilares centrales de la economía de fin de año.

Confirmado: el jueves 25 de diciembre será feriado obligatorio en todo el país

El 25 de diciembre, reconocido oficialmente como feriado federal por Navidad, garantiza la suspensión de actividades laborales y administrativas a nivel nacional. Se trata de uno de los pocos feriados que tienen alcance pleno en todos los estados, sin excepciones ni interpretaciones locales, lo que asegura un parate generalizado en la estructura pública estadounidense.

Desde Washington hasta los estados más alejados del territorio continental, las dependencias gubernamentales no abrirán sus puertas, los servicios administrativos quedarán en pausa y las operaciones bancarias se interrumpirán por completo. Tampoco habrá atención en oficinas de correos, juzgados federales ni organismos reguladores, lo que obliga a ciudadanos y empresas a planificar trámites y gestiones con antelación.

La Navidad es, junto con el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias, uno de los feriados más importantes del calendario estadounidense. Su impacto trasciende lo religioso y se consolida como un evento social, económico y cultural de primer orden, con efectos visibles en la movilidad, el consumo y el turismo.

El viernes 26: día no laborable en varios estados y descanso extendido

A diferencia del feriado federal del jueves, el viernes 26 de diciembre no es un feriado nacional, pero varios estados decidieron declararlo día no laborable, principalmente para empleados del sector público. Esta decisión administrativa permite extender el descanso y consolidar un fin de semana largo, una práctica cada vez más frecuente en fechas estratégicas del calendario.

Según confirmaron autoridades locales, los estados que decretaron no laborables tanto el jueves 25 como el viernes 26 son:

  • Texas

  • Carolina del Norte

  • Carolina del Sur

  • Kansas

  • Nuevo Hampshire

  • Virginia

En estas jurisdicciones, miles de trabajadores estatales disfrutarán de cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves hasta el domingo. En muchos casos, el sector privado acompaña esta decisión, ya sea otorgando el día libre, habilitando esquemas de trabajo remoto o estableciendo guardias mínimas, según las políticas internas de cada empresa.

Impacto en el sector privado: entre cierres, horarios especiales y guardias mínimas

Aunque el feriado federal solo obliga al cierre del sector público, la mayoría de las empresas privadas ajustan su funcionamiento durante la Navidad. Grandes corporaciones, industrias y compañías de servicios suelen suspender actividades o reducir turnos, priorizando el descanso del personal y la baja demanda operativa.

El comercio minorista, por su parte, vive una realidad particular. Los días previos al 25 de diciembre concentran uno de los picos de consumo más altos del año, impulsados por las compras navideñas de último momento. Sin embargo, el mismo día de Navidad muchos locales permanecen cerrados, mientras que otros abren con horarios reducidos, especialmente en zonas turísticas o centros urbanos de alta circulación.

La gastronomía también se adapta al contexto. Restaurantes, bares y cadenas de comida rápida operan con esquemas especiales, priorizando reservas, menús festivos o servicios de take away. En contraste, servicios esenciales como hospitales, transporte, energía y seguridad mantienen su funcionamiento habitual, aunque con personal reducido y sistemas de emergencia.

Una fecha clave para el turismo y los viajes internos

La combinación del feriado del jueves 25 con el día no laborable del viernes 26 impulsa de manera directa el turismo interno. Millones de personas aprovechan estos días para viajar, visitar familiares o realizar escapadas cortas, lo que genera un fuerte movimiento en rutas, aeropuertos y estaciones de tren.

Destinos tradicionales como parques nacionales, ciudades costeras y zonas rurales registran altos niveles de ocupación, mientras que las grandes urbes experimentan un descenso en la actividad comercial y administrativa, compensado por el aumento del turismo urbano y los eventos festivos.

Las autoridades recomiendan planificar traslados con anticipación, debido a la alta demanda de pasajes y alojamientos, y recuerdan que muchos servicios públicos no estarán disponibles durante el feriado, lo que obliga a prever cualquier gestión con tiempo.

Navidad: tradición, economía y descanso

Más allá de su impacto operativo, la Navidad ocupa un lugar central en la identidad estadounidense. Es una fecha asociada al encuentro familiar, la solidaridad y las tradiciones, pero también a uno de los períodos de mayor dinamismo económico del año. El consumo, el turismo y los servicios se ven profundamente influenciados por este feriado, que marca el cierre del calendario laboral antes del nuevo año.

El descanso extendido que se genera en varios estados refuerza la tendencia a los fines de semana largos, una modalidad cada vez más valorada por trabajadores y empleadores. Para muchos, estos cuatro días consecutivos representan una oportunidad de recuperación, planificación personal y desconexión, especialmente tras un año de alta exigencia laboral.

Un cierre de año marcado por el descanso y la reorganización

Con la llegada del 25 de diciembre, Estados Unidos entra en una etapa de transición hacia el fin de año, donde la actividad se desacelera y se impone una lógica distinta. Oficinas cerradas, agendas más livianas y ciudades que cambian su ritmo habitual forman parte de un escenario que se repite cada diciembre, pero que este año se potencia con el descanso extendido en varios estados.

Mientras algunos aprovechan para viajar, otros optan por quedarse en casa y compartir tiempo con sus seres queridos. En todos los casos, la Navidad vuelve a demostrar su capacidad para detener al país, aunque sea por unos días, y marcar un punto de inflexión en la rutina cotidiana.

