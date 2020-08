Efecto sequía: dejarían de ingresar US$ 700 millones por menor producción de trigo ¿Puede compensar una suba de precios?

El trigo atraviesa la peor sequía de 10 años

En el 2021, por efecto de la sequía, dejarían de ingresar unos US$ 688 millones por la menor producción de trigo.

Así lo marca un trabajo del exsecretario de Agregado de Valor Néstor Roulet, que compara las proyecciones de abril de este año para el cereal con los últimos datos de agosto, tomados de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La falta de lluvia, que se agudiza principalmente sobre el centro del país, hizo que se siembren alrededor de 500.000 hectáreas menos de trigo, que las proyectadas en abril. Si se le suma una merma promedio en el rinde entre 10% y 15%, implicaría que el país va a producir casi 4,2 millones de toneladas menos que las proyectadas antes del inicio de la siembra.

Se llegaría a una producción total de 18,2 millones de toneladas, contra las 22,4 millones estimadas, producto de un área de 6,5 millones de hectáreas, y un rinde de 2,8 tn/ha (desde 3,2 tn/ha). Así quedaría un saldo exportable de 10,2 millones de toneladas, contra 14,4 millones pensado en abril.

Ni siquiera la suba internacional del precio alcanza a compensar las pérdidas. "A pesar del aumento internacional del trigo en relación al precio CBOT de abril de 2020 (pasó de 198,55 US$/tn a 205,22 US$/tn para enero 2021), al país dejarán de ingresar por menores ventas de trigo al exterior US$ 688 millones a causa de la sequía", destaca Roulet.

En total ingresarían US$ 2091 millones, contra los US$ 2779,1 millones proyectados inicialmente. "Esto puede aumentar en la medida que en las próximas semanas no llueva", advirtió.

Más allá de la foto, expresó que la película dependerá de cómo se comporte el trigo en el contexto mundial: "Indiscutiblemente una baja de producción en Argentina va a traer un mejor precio FOB", afirmó a A24 Agro.

Para Gustavo López, director de Agritrend, la situación puede empeorar si el clima no recupera, con un precio internacional que no prevé crecimientos: "ya se advertía una campaña con precipitaciones por debajo de lo normal. Esto está generando mucha incertidumbre para la gruesa", adelantó.

Para el trigo, por caso, ya estima 1 millón menos de hectáreas, y puso en duda que pueda seguir aumentando el precio internacional. "Tenes un mundo que tiene trigo, con más competencia desde Australia y una demanda más restringida. A lo sumo se mantendrá".

Sí remarcó la suba del precio interno (FAS), que trepó de US$ 160 tn a US$ 180, la posición enero. "Ya se vendieron 4 millones de toneladas, casi el 35% a 40% del saldo exportable, que ni siquiera se cosechó. Es un ritmo muy alto", estimó.

En este sentido coincidió con Sebastián Salvaro, director de la consultora AZ Group, quien remarcó que precio FAS esta en alza en la Argentina, por lo que se genera un efecto compensación de US$ 20 por tonelada. "Ya no multiplicamos por un FAS de US$ 165 sino por uno de US$ 185".

Igualmente aclaró: "Las dos miradas son válidas. Una cosa es lo que ya perdiste por menor producción, y lo que se va a perder, y otra cosa es la compensación, o sea cómo va a llegar la cuenta al momento de cosecha", remarcó.