Juan Carlos De Pablo: "la emisión va a producir un shock inflacionario; es algo evidente"

Juan Carlos De Pablo, economista

El economista Juan Carlos de Pablo habló con La Red Rural (AM 910 Radio La Red), y marcó su preocupación por el tema de la inflación, a medida que se flexibilice la cuarentena, y pidió al Gobierno que "no sea parte del problema".

"En lo económico tenes problemas objetivos: emisión y recaudación por el piso. Esto en un momento del futuro provoca un shock inflacionario, es una cosa evidente. Por ahora no, por que estamos cerrados. Si genera hiper o no, dependerá de la credibilidad que tenga el Gobierno en ese momento. La clave es lo que va a hacer el presidente con su gobierno. Y eso es una incógnita", afirmó.

Destacó que respecto a la negociación de la deuda "da la impresión que económicamente estamos cerca", y faltan los aspectos legales. "El Gobierno pretende que si incumple lo que acuerdan no puedan ir a accionar jurídicamente. Pero las negociaciones nunca terminan mal, siguen".

Respecto al accionar de la economía y las decisiones del Gobierno remarcó: "La confianza se recupera de golpe, porque se centra en las personas. Al gobierno hay que decirle que no sea parte del problema" , destacó y enumeró algunas decisiones controvertidas, como el caso Vicentin, por ejemplo.

"Bastante problema tenemos con los problemas. Yo no soy muy exigente, de pedir un plan económico. Lo dramático de este momento es que no hay más remedio que flexibilizar, porque estamos cansados, pero los números que tenes desde el punto de vista de contagios, camas, fallecidos llevarían a cerrar más, no a abrir. Esto está peor que hace 30 días".

Además, remarcó el tema de la reacción pública. "La cuarentena se viene flexibilizando, por derecha o por izquierda", sostuvo.