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La bomba de Santiago del Moro que anticipa una noche clave en Gran Hermano: "Domingo..."

Santiago del Moro realizó un importante anuncio en sus redes sociales sobre lo que se viene en Gran Hermano, tras una semana marcada por las polémicas, los amagues de renuncia, comentarios fuera de lugar y fuertes cruces.

30 may 2026, 17:08
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La bomba de Santiago del Moro que anticipa una noche clave en Gran Hermano: "Domingo..."

Desde el repechaje de hace unas semanas, la casa de Gran Hermano Generación Dorada se revolucionó por completo, y las renuncias y expulsiones de los participantes están más latentes que nunca, ya sea por filtraciones de información como también porque la convivencia parece haberse vuelto insostenible.

En las últimas horas ocurrieron situaciones rutilantes dentro del reality que rápidamente se viralizaron en redes sociales: por un lado, las intenciones de La Bomba Tucumana de abandonar la casa; por otro, la advertencia del big a Nigro por no “jugar” el juego, sumado a un comentario de Hanssen contra la propia artista que muchos catalogaron de racista.

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Lo cierto es que, al trascender en redes, la producción —a la que no le pasó desapercibido— no pudo dejar pasar algunas de estas situaciones por lo alto y ya habrían tomado una decisión, según lo comunicó Santiago del Moro en su Instagram, como suele hacerlo. "Domingo, 22.15: Golden Ticket + cena + saludo sorpresa para Ema", publicó el conductor del programa.

Con ese anuncio, Del Moro adelantó una gala que promete mantener a los participantes y al público en vilo. Entre sorpresas, emociones y situaciones inesperadas, todo apunta a una noche que podría marcar un antes y un después en la competencia.

Anuncio de Del Moro

Qué dijo Hanssen de la Bomba Tucumana en Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa una de las semanas más controvertidas desde el inicio de la competencia. En los últimos días, distintas situaciones dentro de la casa generaron un fuerte revuelo en las redes sociales y volvieron a poner al reality bajo la lupa de los espectadores.

En esta oportunidad, el foco quedó puesto sobre Hanssen luego de un comentario que realizó durante una conversación con Tatiluna. La secuencia ocurrió mientras varios participantes compartían un momento junto a Gladys La Bomba Tucumana, quien había manifestado sus ganas de sumarse a ellos en la pileta. "Decí que estamos entre lo blanco porque sino La Bomba...", susurró.

La frase no tardó en viralizarse y provocó una catarata de reacciones en X. Muchos usuarios interpretaron el comentario como discriminatorio y comenzaron a exigir una intervención de la producción, recordando otros antecedentes que también generaron polémica dentro de esta edición.

Con el correr de las horas, las críticas se multiplicaron y numerosos fanáticos del programa reclamaron que se aplique el mismo criterio utilizado en situaciones similares ocurridas anteriormente. Incluso, varios mensajes apuntaron directamente contra Telefe y la producción del reality por la falta de una respuesta inmediata.

Entre los mensajes más compartidos aparecieron fuertes cuestionamientos apuntando directamente contra Gran Hermano y Telefe. "Si expulsaron a Carmiña, expulsen a este también. ¿O el racismo es selectivo en GH?", escribió un usuario indignado en X.

"Hagamos tendencia: expulsión para Hansen por racista. Que se los mida con la misma vara. Claro, como es argentino no le van a decir nada", expresó otra cuenta, sumándose al pedido colectivo que rápidamente se volvió viral.

Otro posteo fue: "Además de ser racistas, él es consciente al punto de taparse el micrófono... Y lo peor es que ella avala sus dichos".

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