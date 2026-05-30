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Estados Unidos atacó un carguero que se dirigía a Irán y volvió a escalar la tensión en Medio Oriente

El incidente ocurrió pese al alto el fuego que continúa formalmente vigente entre Washington y Teherán. El ejército estadounidense aseguró que inutilizó una embarcación con bandera de Gambia tras disparar un misil.

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El carguero con bandera tailandesa Mayo.Reuters

En un nuevo episodio que refleja la fragilidad de la tregua en Medio Oriente, las fuerzas armadas de Estados Unidos confirmaron que atacaron e inutilizaron un buque comercial que se dirigía hacia Irán. El incidente ocurrió pese al alto el fuego que continúa formalmente vigente entre Washington y Teherán.

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Reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda); el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio (centro); y la embajadora de Líbano en EE UU, Nada Hamadeh Moawad, junto a otros altos cargos estadounidenses, este martes en Washington.Associated Press/LaPresse (APN)

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la operación se llevó a cabo el 29 de mayo contra el carguero M/V Lian Star, una embarcación que navegaba con bandera de Gambia y que tenía como destino un puerto iraní. La acción militar reavivó las preocupaciones sobre una posible escalada en una de las regiones más sensibles del planeta.

De acuerdo con la versión oficial difundida por las autoridades estadounidenses, el barco ignoró reiteradas advertencias emitidas por las fuerzas militares desplegadas en la zona.

El Centcom aseguró que se realizaron más de veinte llamados para que la embarcación modificara su rumbo o respondiera a las instrucciones impartidas por las autoridades navales. Sin embargo, al no obtener respuesta, se tomó la decisión de intervenir.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: REUTERS)

La operación culminó con el lanzamiento de un misil Hellfire contra la sala de máquinas del buque. “Una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star no acatara las órdenes. El barco ya no se dirige a Irán”, informó el Comando Central a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, Washington no brindó información sobre posibles heridos o víctimas entre los miembros de la tripulación. Tampoco trascendieron detalles sobre el estado actual de la embarcación ni sobre el tipo de mercancía que transportaba al momento del ataque.

La falta de precisiones alimenta la incertidumbre en torno al episodio, que se suma a una larga lista de incidentes marítimos registrados en los últimos meses en la región.

El conflicto por las rutas marítimas en Medio Oriente

El ataque se produjo en un contexto de alta tensión geopolítica. Estados Unidos mantiene restricciones sobre el acceso a puertos iraníes como parte de las medidas implementadas durante el conflicto con Teherán.

Al mismo tiempo, Irán continúa ejerciendo presión sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores comerciales más importantes del mundo.

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. El incidente ocurri&oacute; pese al alto el fuego que contin&uacute;a formalmente vigente entre Washington y Teher&aacute;n. (Foto: archivo)

. El incidente ocurrió pese al alto el fuego que continúa formalmente vigente entre Washington y Teherán. (Foto: archivo)

Por esa vía circula una porción clave del petróleo y del gas que abastece a los mercados internacionales. Cualquier incidente en esa zona suele generar impacto inmediato en los precios de la energía y preocupación entre gobiernos e inversores.

El dato que encendió las alarmas

En el mismo comunicado, el Centcom reveló que desde la entrada en vigor del bloqueo marítimo las fuerzas estadounidenses ya inutilizaron cinco embarcaciones comerciales y desviaron otras 116 que intentaban llegar a territorio iraní.

Washington sostiene que estas operaciones forman parte de los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las restricciones vigentes mientras continúan las negociaciones diplomáticas. Sin embargo, el episodio demuestra que, a pesar del alto el fuego, las diferencias entre ambas potencias siguen lejos de resolverse.

Un alto el fuego que no logra despejar la incertidumbre

Aunque el cese de hostilidades permanece formalmente vigente, las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo continúan sin avances significativos.

La falta de consenso sobre cuestiones estratégicas y comerciales mantiene la tensión en niveles elevados y deja abierta la posibilidad de nuevos incidentes en una región clave para el equilibrio energético y político mundial.

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