El dolor de Luciana Salazar tras enterarse de la muerte de Agostina Vega en Córdoba: "Todo..."

“El detenido no actuó solo, hay gente que fue cómplice”, sostuvo Gabriel en diálogo con TN, basándose en su propia investigación y en un encuentro cara a cara que mantuvo con el acusado antes de su arresto.

Según relató, se encontraba realizando una actividad de trekking en Merlo, San Luis, cuando recibió la noticia de que su hija era buscada intensamente. Tras enterarse de la situación, regresó de inmediato a Córdoba y comenzó a reunir información por su cuenta para intentar reconstruir los movimientos de Agostina durante las horas previas a su desaparición.

En ese contexto, reveló que logró contactar a Claudio Barrelier y mantener una conversación con él. De acuerdo con su testimonio, decidió registrar el encuentro de manera reservada para conservar posibles elementos que pudieran resultar útiles para la investigación.

“Está la prueba de todo lo que él dice; son cosas bastante complicadas”, afirmó, y sostuvo que el acusado habría intentado sostener distintas versiones sobre el vínculo con la adolescente, pasando de negar el contacto a reconocerlo.

Durante la entrevista, también apuntó contra Melisa Heredia, madre de Agostina, y aseguró que existen aspectos de la causa que todavía no fueron aclarados.

“La mamá de Agostina estuvo con gente que no tenía que estar”, señaló el padre de la adolescente al referirse a Melisa Heredia, madre de la joven. En la misma línea, agregó: "Entre la madre y este tipo hay algo, no se qué pero hay algo, yo lo único que necesito es que me digan la verdad y que dejen de entorpecer. Yo necesito encontrar a Agostina".

Además, cuestionó algunas situaciones relacionadas con el círculo de personas que frecuentaba la adolescente y reclamó que toda la información disponible sea aportada a la Justicia para avanzar con el esclarecimiento del caso.

“Que la madre se haga cargo, si tiene más información que lo diga, porque así vamos a encontrar a Agostina”, expresó en otro tramo de sus declaraciones, al remarcar además que ya no mantiene relación con ella.

Finalmente, el hombre insistió en que no dejará de buscar respuestas y remarcó su confianza en el trabajo que lleva adelante la fiscalía a cargo del expediente.

“No voy a parar hasta encontrarla; es mi hija y es lo único que tengo”, expresó Gabriel, quien aseguró que confía en el fiscal de la causa, Raúl Garzón, quien le habría prometido agotar todos los recursos para hallar a la adolescente.