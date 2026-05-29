El vidente, que la pegó a todos los ganadores de los mundiales, dio su veredicto y causó estupor el los hinchas: "El ganador será..."

La verdadera bomba llegó cuando habló de la Argentina de Lionel Scaloni y lanzó una sentencia que hizo explotar las redes. Según Michael Bruno, la Albiceleste ni siquiera llegaría a semifinales y quedaría eliminada en cuartos de final.

La predicción cayó pésimo entre los fanáticos argentinos, especialmente porque el “vidente” aseguró que uno de los posibles verdugos podría ser justamente Portugal.

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“Desde 2022 vengo diciendo que Portugal será campeón del mundo”, afirmó con seguridad el brasileño, convencido de que esta vez no fallará. La teoría del adivino se volvió tendencia rápidamente porque, más allá de las críticas, muchos recuerdan que acertó varias veces cuando nadie lo esperaba.

En Brasil lo consideran casi un fenómeno viral. Sus publicaciones previas a cada Mundial quedaron documentadas y alimentaron su fama luego de haber anticipado campeones históricos años antes de que ocurrieran.

Sin embargo, no todo fue perfección: en Qatar 2022 falló rotundamente al apostar por Brasil y no por la Argentina de Lionel Messi, que terminó quedándose con la gloria eterna en Doha.

Ahora, el brasileño volvió a la carga y dejó una frase que también generó ruido en su país al referirse a Neymar y la selección brasileña.

“Si Neymar juega, Brasil volverá a depender tácticamente de él y repetirá el error de 2022”, disparó.

Para Bruno, las selecciones más fuertes del torneo serán Francia, Inglaterra, España, Argentina, Portugal y Brasil, aunque insiste en que el equipo portugués llegará “mejor preparado” para dar el golpe definitivo.

Además, aseguró que Cristiano Ronaldo llegará al Mundial “en alto nivel”, algo que considera clave para concretar la hazaña.

Mientras tanto, en redes sociales ya se armó un verdadero escándalo entre quienes creen en sus predicciones y quienes lo destrozaron por “mufar” a la Selección Argentina.